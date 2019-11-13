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490 gram uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı

Samsun'un Bafra ilçesinde 490 gram uyuşturucu ile yakalanan şahıs tutuklandı.

13.11.2019 16:59 | Son Güncelleme: 13.11.2019 17:03490 gram uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı
'un ilçesinde 490 gram uyuşturucu ile yakalanan şahıs tutuklandı.

Bafra Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ve Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda İ.Ö.'yü (37) takibe alan ekipler Samsun-Sinop karayolunda şahsın üzerinde yaptıkları aramada çantasından 230 gram, ayakkabısının içinde de 259 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirdi. Daha önceden de çeşitli suçlardan sabıkası bulunan şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlı, Asayiş Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından sevk edildiği Bafra Adliyesinde tutuklanarak Bafra T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Asayiş Büro, Samsun, Bafra, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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