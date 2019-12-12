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490 öğrenciye kışlık malzeme dağıtıldı

Okullarda malzeme dağıtımı Çocuklar ile toplu fotoğraf çekimi Korkmaz Karaca'nın Vali Mustafa Masatlı'yı ziyaret etmesi Vali Masatlı'nın konuşması Korkmaz Karaca'nın konuşması Ardahan'da 490 öğrenciye kışlık malzeme dağıtıldıCumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Korkmaz...

12.12.2019 15:54 | Son Güncelleme: 12.12.2019 15:57
Okullarda malzeme dağıtımı
Çocuklar ile toplu fotoğraf çekimi
Korkmaz Karaca'nın Vali Mustafa Masatlı'yı ziyaret etmesi
Vali Masatlı'nın konuşması
Korkmaz Karaca'nın konuşması 'da 490 öğrenciye kışlık malzeme dağıtıldı
Cumhurbaşkanlığı Politikaları Kurulu Üyesi Korkmaz Karaca, memleketi Ardahan'da okul ziyaretleri yaparak öğrencilerle bir araya geldi.
Hasköy, Bayramoğlu ve Dağcı köylerine giden Karaca, 490 öğrenciye, mont, bot, çanta ve bere ile kırtasiye malzemesi dağıttı.
Yeni giysi ve ayakkabılarına kavuşan öğrenciler büyük mutluluk yaşadı.
Karaca, öğrencilerin mutluluğuna ortak olmanın sevincini yaşadıklarını belirterek, desteklerinden dolayı Vali Mustafa Masatlı'ya teşekkür etti.
490 öğrenciye kışlık malzeme dağıtıldı

Ekonomi, Ardahan, Güncel

Kaynak: AA


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