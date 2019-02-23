4N1K Yeni Başlangıçlar Dizisinin Yayın Tarihi Belli Oldu!

Yapımcılığını Fabrika Yapım/Öner Arslanel'in, genel koordinatörlüğünü Ali Leskay'ın üstlendiği, Hamdi Can Teker'in yönetmen koltuğunda oturduğu ve senaryosunu Deniz Sokullu ile Onur Dur'un kaleme aldığı 4N1K Yeni Başlangıçlar dizisinin yayın günü belli oldu. 4N1K Yeni Başlangıçlar 1 Mart Cuma akşamı başlıyor. Merakla beklenen gençlik dizisi FOXplay'de yayınlanacak.

4N1K DİZİSİ MOBİL UYGULAMADAN ÜCRETSİZ YAYINLANACAK

Başrollerini Gözde Mutluer, Atakan Hoşgören, Burak Yörük, Sina Özer, Cihan Şimşek, Cemrehan Karakaş, Berke Bük ve Gökçen Gökçebağ gibi popüler oyuncuların paylaştığı 4N1K Yeni Başlangıçlar dizisinin yayın günü belli oldu. 4N1K Yeni Başlangıçlar 1 Mart Cuma akşamı başlıyor. 4N1K Yeni Başlangıçlar, dizisi için heyecan dorukta. Merakla beklenen 4N1K Yeni Başlangıçlar dizisi, 1 Mart Cuma akşamı itibariyle foxplay.com.tr ile "FOX & FOXplay" mobil uygulaması üzerinden ücretsiz izlenebilecek.