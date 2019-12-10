4.6 büyüklüğündeki deprem Balıkesir'i sokağa döktü

Kandilli Rasathanesi 23.14 sıralarında yaşanan depremin büyüklüğünü 5.0 olarak revize etti. İstanbul, Bursa, Manisa, İzmir ve Yalova'da da hissedilen deprem vatandaşları sokağa döktü.

Merkez üssü Akçaköy olarak açıklanan deprem 7,7 kilometre derinlikte yaşandı. Deprem sonrası vatandaşlar soluğu sokaklarda aldı. AFAD ise 23.14'deki depremin büyüklüğünü 4,6 olarak açıkladı.

CAN VE MAL KAYBI YOK

Öte yandan AFAD, emniyet ve jandarmaya deprem sonrası can ve mal kaybına yönelik herhangi bir ihbar bildirimi ulaşmadığı öğrenildi.