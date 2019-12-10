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4.6 büyüklüğündeki deprem Balıkesir'i sokağa döktü

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 23.14'de Balıkesir'de 4,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Meydana gelen deprem Balıkesirlileri sokağa döktü. Büyük panik yaşayan vatandaşlar kendilerini sokaklara attı.

10.12.2019 23:43 | Son Güncelleme: 11.12.2019 00:10

Kandilli Rasathanesi 23.14 sıralarında yaşanan depremin büyüklüğünü 5.0 olarak revize etti. İstanbul, Bursa, Manisa, İzmir ve 'da da hissedilen deprem vatandaşları sokağa döktü.

Merkez üssü Akçaköy olarak açıklanan deprem 7,7 kilometre derinlikte yaşandı. sonrası vatandaşlar soluğu sokaklarda aldı. AFAD ise 23.14'deki depremin büyüklüğünü 4,6 olarak açıkladı.

CAN VE MAL KAYBI YOK

Öte yandan AFAD, emniyet ve jandarmaya deprem sonrası can ve mal kaybına yönelik herhangi bir ihbar bildirimi ulaşmadığı öğrenildi.

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4.6 büyüklüğündeki deprem Balıkesir'i sokağa döktü

Kandilli Rasathanesi, Yalova, Deprem, Güncel

Kaynak: İHA


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