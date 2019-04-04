5.2 Büyüklüğündeki Deprem Sonrası Vatandaşlar Sokaklara İndi

5.2 büyüklüğündeki deprem sonrası vatandaşlar sokaklara indi
ELAZIĞ - Elazığ
'da 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremi hisseden vatandaşlar sokağa döküldü. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, Elazığ'a 25 kilometre uzaklıktaki Sivrice
ilçesine bağlı Kavaklı
köyü merkezli saat 20.31'de yerin 9.4 km derinliğinde 5.2 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem Elazığ dışında, Tunceli
, Malatya
, Diyarbakır
ve Bingöl
'de de hissedildiği öğrenildi. Elazığ'da deprem nedeniyle vatandaşlar kendini dışarı attı.Evde otururken çok şiddetli bir sallantı hissettiklerini belirten Mustafa Varol
, hemen kendilerini dışarı attıklarını söyledi.Evde olduklarını aktaran Murat Kartal
ise, " Bir anda masanın gidip geldiğini gördük. Bu esnada kendimizi dışarı attık. Herkes dışarıda. Zar zor kendimizi dışarı attık. Depremi hissettik" dedi.
Elazığ, 3. Sayfa
Kaynak: İHA