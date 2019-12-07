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5-2'lik maç sonrası Ersun Yanal'a "Yerinize başkası mı gelecek?" sorusu soruldu

Ersun Yanal, bir basın mensubunun sarı-lacivertli kulübün devre arasında teknik direktör değişikliği düşündüğü yönündeki soruya ''Bunu kulübün içindeki sorumlulara sorun" şeklinde cevap verdi.

07.12.2019 09:14 | Son Güncelleme: 07.12.2019 09:26

Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe, sahasında Gençlerbirliği'ni 5-2 mağlup etti. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

"BIRAKTIĞIMIZ YERDEN DEVAM EDECEĞİZ"

"Sözlerime çok eleştirdiğimiz istatistiklerle başlayayım" diyen Yanal, "Bugün yüzde 30'a yakın şut, ilk yarı yüzde 86 civarı bir oyun. Yine yüzde 90'a yakın pas oyunu, birçok gol pozisyonu var. Bugün 3.5 üzerine çıkan bir gol beklentisi var. O iki golü de yememeliydik. Net gol pozisyonu 8, rakip ceza sahasına giriş, oyun iştahımızda da bunların aynısını görüyoruz. Ama kaybettiğimiz maçlarda da çok farklı değildi. Girdiğimiz pozisyonları değerlendirsek bunları konuşmuyorduk. Bazı oyuncuların elbette performanslarından memnun değiliz. O ritmi yakalayamadılar ama yakalayacaklar. O zaman takım olarak farklı boyuta geçeğiz. En önemlisi biz hep birlikteyiz. Mutluyuz. Bıraktığımız yerden devam edeceğiz. Biraz güven, biraz destek, biraz da mücadelenin hatırına omuz vermek bizi zirveye taşıyacak" şeklinde konuştu.

"ADİL RAMİ'DE BEKLENTİLERİMİZ DEVAM EDİYOR"

Adil Rami'nin Serdar Aziz'in yerine niye tercih edilmediğinin sorulması üzerine Yanal, "Oyuncu değişikliğindeki tarzımız orta stoper almak tarzı değil. Orada biz ofansif hamle düşündük. Ofansif hamlede ya Deniz ya Ferdi olacaktı. Çünkü savunma yapabilecek oyuncularımız var. İyi hücum yapan oyuncularımıza da savunma yaptırarak daha iyi hücum yapmalıyız. Rami geçen salı oyununu oynadı, iyiydi. Performans beklentimiz devam ediyor. Kontratında oynama maddesi yok" ifadelerini kullandı.

KIZDIRAN SORU

Bir basın mensubunun sarı-lacivertli kulübün devre arasında teknik direktör değişikliği düşündüğü yönünde çıktığını dile getirmesi üzerine Ersun Yanal, "Burada futbol konuşsak daha iyi olur. Biz futbolun dışına çıkmayı seviyoruz. Ben kulübün içindeki teknik direktörüm. Bunu kulübün içindeki sorumlulara sorun" diye konuştu.

5-2'lik maç sonrası Ersun Yanal'a

Ersun Yanal, Spor


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