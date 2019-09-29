Haberler » Güncel » Haber

5,8'lik deprem vatandaşı korkuttu: 2 günde 15 bin 708 konuta sigorta yaptırıldı

İstanbul'da Perşembe günü meydana gelen 5,8'lik deprem vatandaşları korkuttu. Depremden önce 17 milyon 661 bin 6902 konut, deprem sigortasına sahipken bu sayı 2 günde 15 bin 708 arttı.

29.09.2019 13:11

Marmara Denizi'nde, Silivri açıklarında meydana gelen Richter ölçeğine göre 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından İstanbul'da vatandaşlar, 2 günde 15 bin 708 konut için deprem sigortası yaptırdı.

İSTANBUL'DA 15 BİN KONUT İÇİN DEPREM SİGORTASI

Perşembe günü Marmara Denizi'nde merkez üssü İstanbul'un Silivri açıkları olan 5.8 büyüklüğündeki deprem, korkuya neden oldu. Depremin ardından İstanbul'da konutlarını güvenceye almak için deprem sigortası yaptıranların sayısında büyük bir artış yaşandı. Doğal Afet Sigortaları Kurumu'nun (DASK) verilerine göre, deprem sonrası İstanbul'da, 15 bin 708 konut için deprem sigortası yaptırıldı. DASK'ın resmi internet sitesinde yürürlükte olan poliçe sayısı depremden bir gün sonra, yani 27 Eylül tarihinde 2 milyon 315 bin 137 iken, 29 Eylül tarihinde bu rakam 2 milyon 330 bin 845'e çıktı. Buna göre, İstanbul'da depreme karşı sigortalanan konut sayısı yüzde 62,9'dan 63,3'e yükseldi. Vatandaşların sigorta için yoğun başvuru yaptığı, poliçe sayısında yüzde yüze yakın artışlar yaşandığı belirtildi.

TÜRKİYE GENELİNDE DE ARTTI

Türkiye genelinde de sigortalılık oranında artış yaşandı. Deprem öncesi 17 milyon 661 bin 690 konuttan, deprem sigortası yapılan sayısı 9 milyon 247 bin 865, sigortalılık oranı yüzde 52,4 olarak belirtilmişti. Deprem sonrası sigortalı konut sayısı 9 milyon 264 bin 251'e, oranı ise yüzde 52,5'e yükseldi. İki gün içerisinde Türkiye genelinde 16 bin 386 konut deprem sigortası yaptırdı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul'da 26 Eylül Perşembe günü saat 14.00 sıralarında meydana gelen deprem büyük panik yaratmıştı. AFAD depremin şiddetini 5,8 olarak duyurmuştu. Silivri'nin 21.68 kilometre açıklarında meydana gelen deprem, İstanbul'un birçok ilçesinde hissedilirken, Kocaeli'de de hissedilmişti.

Bakanlık harekete geçti! 34 ilden uzmanlar deprem tespiti için İstanbulBakanlık harekete geçti! 34 ilden uzmanlar deprem tespiti için İstanbul'da

Deprem sonrası GSM operatörlerini üzecek anket! 10 kişiden 5Deprem sonrası GSM operatörlerini üzecek anket! 10 kişiden 5'i hattını değiştirecek

5,8'lik deprem vatandaşı korkuttu: 2 günde 15 bin 708 konuta sigorta yaptırıldı

Marmara Denizi, İstanbul, Deprem, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:32 Diyarbakır'da sokakta satranç turnuvası düzenlendi
18:30 Uzman çavuştan 12 yaşındaki çocuğa ilik bağışı
18:30 Yayla Kavunu Yarışması
18:30 60 metrekarelik ay yıldızlı dev uçurtma İstanbul semalarında
18:26 Fuat Oktay: "(Kılıçdaroğlu'nun deprem vergileri açıklaması) Biz neyle uğraşıyoruz, Sayın...
18:26 Bakan Akar, Pakistan Deniz Kuvvetleri Komutanı'nı kabul etti
18:25 Denizli'de 'Açık Sokaklar Günü' etkinliği