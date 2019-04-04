5 Adımda Cildinizi Bahara Hazırlayın

Doğada olduğu gibi insan sağlığında da her şey bir denge üzerine kuruludur. Bu dengenin bozulmasıyla çeşitli sorunların da oluşması kaçınılmaz bir sondur. Uzun zamandır soğuk havalara alışan cildin güneşle buluşması ve dengesi bozulduğunda vereceği tepkiler gibi…

Cildiniz bahara hazır mı?

Sağlıklı ve parlak bir cildin en önemli kuralı dengeli bir nem oranıdır. Kış mevsiminin zorlu hava koşulları cildi hem içten hem dıştan etkileyerek yıpratıcı bir etki bırakır. Özellikle de soğuk ve kuru hava, cildin kuruyarak tahriş olmasına yol açar. Soğuk havaların etkisiyle nemini yitiren, kuruyan ve çatlayan cildin ihtiyaç duyduğu bakımı sağlamak için nem oranını sağlamak gereklidir. Ayrıca cildi kış uykusundan uyandırmak için canlandırmak şarttır. Bunun için cilt tipine uygun ürünlerden yararlanabilir aynı zamanda doğru besinlerle dıştan yapılan bakımı içten de destekleyebilirsiniz.

Temiz bir cilt için peeling

Cildi canlandırmak, kış mevsiminin etkilerinden kurtarmak, ölü deri ve kirlerden arındırmak için en önemli adım peeling uygulamasıdır. Ancak seçilecek peelingin cilt tipiyle uyumlu olması çok önemlidir. Bu noktada eğer cildiniz kuru ise daha ince taneli peelingler seçmeli ve cildinize nazikçe uygulamalısınız. Özellikle de banyo sonrasında haftada 1 veya 2 kez peeling uygulayabilirsiniz. Eğer cildiniz yağlı ise daha iri taneli peelingler seçebilirsiniz. Hafif dairesel hareketlerle yapabileceğiniz peeling ile cildin ihtiyaç duyduğu bakımın ilk adımını gerçekleştirebilirsiniz.

Siyah noktaları önemseyin

Cildin en istenmeyen misafirleri arasında yer alan siyah noktalar, ciltte biriken kir ve ölü derilerin bir eseridir. Doğru şekilde temizlenmeyen ve düzenli olarak peeling yapılmayan bir ciltte siyah noktaların olması neredeyse kaçınılmazdır. Bundan kurtulmak ve bahara taze bir cilt ile merhaba demek için cilt bakımı yaptırarak siyah noktalardan kurtulabilirsiniz.

Cildin koruma kalkanı; güneş kremi

Kış aylarında güneşten uzak kalan cilt, baharın gelmesiyle birlikte güneşle tekrar iletişim kurmaya başladı. Bu durum her ne kadar olumlu gibi görünse de güneşten yayılan zararlı ışınlar foto yaşlanmayı hızlandırmakla kalmaz aynı zamanda ciltte lekelerinin oluşmasına zemin hazırlar. Güneşle temasın artacağı şu günlerde cildi korumak için mutlaka yüksek koruma faktörlü güneş kremleri kullanılmalıdır. Güneş kremleri cildin yapısına göre seçilmelidir.

Cildin de beslenmeye ihtiyacı var

Cildin en önemli beslenme kaynağı nemlendiricilerdir. Doğru nemlendirilmeyen bir cilt hem daha çok kurur, hem de daha çabuk yaşlanır. Üstelik kaybettiği su sebebiyle ciltte renk farklılıkları oluşur ve lekeler meydana gelmeye başlar. Bu noktada cilt tipine uygun bir nemlendiriciyi sürmeyi alışkanlık haline getirmek şarttır. En ideali sabah ve akşam temiz cilde uygulanmasıdır.

Cildine su ile hayat ver

Cildin kurumasındaki temel faktör susuz kalmasıdır. Bu durumda yaşamın temel kaynağı olan su, cilt içinde aynı hayati görevi görerek canlı bir görünüm için belirleyici rol üstlenir. Cildin daha parlak ve taze görünmesini ve hücre yenilenmesini sağlar. Dolayısıyla sağlıklı ve pürüzsüz bir cilt görünümü için günde en az 8 bardak su içmek oldukça önemlidir.

Bu alışkanlıklardan uzaklaşın…

Sigarayı bırakmalısınız,

Alkol cildi yıpratır ve erken yaşlanma belirtilerinin ortaya çıkmasına yol açar. Bu sebeple alkol tüketimine sınırlama getirin,

Hazır ve paketlenmiş gıdalardan uzak durmalı ve fastfood tarzı beslenme tarzını bırakmalısınız,

Hareketsiz kaldığınız her an size kırışıklık olarak dönebilir. Bu sebeple baharın gelmesini ve havaların ısınmasını fırsat bilmeli, daha hareketli bir yaşama geçmelisiniz,

Mevsim ne olursa olsun cilde güneş kremi uygulamadan dışarı çıkmamalısınız.

Kaynak: Bültenler