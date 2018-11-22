5 Adımda Network Nasıl Oluşturulur?

Doğru network ağının iş kariyerine ve vizyonuna büyük katkı sağladığını dile getiren Murat Erdör, network ağı oluştururken dikkat edilmesi gereken noktaları şu şekilde sıraladı:

GERÇEK VE SANAL DÜNYADA İLETİŞİMİ DENGELEYİN

Doğru bir network ağı oluşturmak için dikkat edilmesi gereken en önemli noktalardan biri, iletişimde olduğunuz kişilerin iş dünyası ve dışındaki yaşamlarının yakından takip edilmesidir. Günümüzde sosyal medya iletişimde olduğunuz kişilerin iş ve dışı hayatlarına dair bilgiler edinmek için iyi bir kaynak durumunda. Bu kişilerle gerçek hayatta olduğu kadar sosyal medya hesapları üzerinden de etkileşime önem verin.

AĞINIZIN KAPSAMINI BELİRLEYİN

İletişim kurulan her bağlantı networking değildir. Network ağı; aynı okuldan mezun olduğunuz kişileri, birlikte çalıştığınız insanları ve bulunduğunuz iş sektöründe tanışıp ilişkilerinizi kuvvetlendirdiğiniz kişileri kapsar. Network ağınızın kapsamını doğru belirlemek bir diğer önemli adımdır. Aksi takdirde iletişim ağınız ne kadar dağınık genişlerse, yönetimi de o kadar zor olacaktır.

EŞİT DERECEDE SAYGI GÖSTERİN

Ağınızın içerisinde bulunan kişilere ve yaptıkları işlere eşit derecede saygı duymaya özen gösterin. Network ağı oluşturmanın ve bu iletişim ağının devamlılığını sağlamanın en önemli kurallarından birisi de bağlantılarınıza ve bağlantılarınızın yaptıkları işlere saygı duymaktır. Kendinize güvenin ancak bağlantılarınızla iletişimde hiçbir konuda aşırıya kaçmamaya özen gösterin.

DEĞER YARATIN

Network ağınızı ayakta tutan temelin iletişim olduğunu unutmayın. İletişim yönünüzle, kendinizi iyi bir şekilde ifade etmenizle ve ortaya koyduğunuz paylaşımlarla network ağınızda bulunan kişiler için değer yaratın.

ETKİNLİKLERE KATILIN

Network ağınız size yeni bağlantılar kazanma fırsatı sunar. Ağınızda bulunan kişilerin katıldıkları etkinliklere ve bunun yanı sıra çalıştığınız sektöre yönelik büyük etkinliklere katılarak ağınızı daha da genişletebilirsiniz. Fiziki olarak etkinliklere katılım göstermeniz, yeni insanlar ile etkileşim halinde olmanız ve iki taraflı değer yaratmanız sizin için avantaj sağlayacaktır. Ayrıca sektörünüze yönelik büyük etkinliklerde çalıştığınız sektörün usta isimleri ile iletişim kurabilir, tecrübelerinden faydalanabilir ve bu doğrulta vizyon kazanabilirsiniz.