5 Ağustos Pazartesi DHA Spor Gündemi

Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu: Ligi ilk 10 içerisinde bitirmek istiyoruz

"Şu anda bir eksiğimiz görünmüyor"

"Futbolcularımız birbirine alıştı"

"Erol Bulut, çok kaliteli ve değerli bir hoca"

"Erol hocanın, Abdullah Avcı'dan çok şey öğrendiği belli"

"Taraftarımızı şimdiden tribüne davet ediyorum"

BEŞİKTAŞ KAMP RAPORU

Siyah-beyazlılar, Abdullah Avcı'nın sistemine alışmaya çalışıyor

En büyük sorun gol atmak

Orta sahada olmazsa olmaz futbolcular Ljajic ve Dorukhan

Genç futbolcular kampta seviye atlayamadı

En az beş transfer şart görünüyor

AVRUPA'DA RAKİPLER BELLİ OLACAK

13.00/ 14.30 UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi'nde ise Trabzonspor ve Yeni Malatyaspor'un, yükselmeyi başarmaları halinde play-off turundaki muhtemel rakipleri belli olacak.

FENERBAHÇE

Sarı-lacivertliler, yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.

GALATASARAY

Sarı-kırmızılılarda yeni sezon hazırlıkları devam edecek.

BEŞİKTAŞ

Avusturya'daki ikinci kamp dönemini tamamlayan Beşiktaş yurda döndü. Siyah-beyazlılar, 2 günü izinli geçirdikten sonra hazırlıklarına çarşamba günü yapacağı antrenmanla başlayacak.

TRABZONSPOR

11.30 Trabzonspor ile Vestel arasında sponsorluk anlaşması imzalanacak.

BASKETBOL

10.50 Avrupa Şampiyonası final maçında İspanya'ya 57-53 yenilerek Avrupa ikincisi olan 18 Yaş Altı Erkek Basketbol Milli Takımı, yurda dönecek.

21.30 FIBA 2019 Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında çalışmalarına devam eden A Milli Erkek Basketbol Takımı, Fransa ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.