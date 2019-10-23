Haberler » kultur-sanat » 5. Ankara Uluslararası Komedi Festivali

5. Ankara Uluslararası Komedi Festivali

Türkiye'nin ilk komedi festivali olan ve 2015'ten beri aralıksız düzenlenen Ankara Uluslararası Komedi Festivali programı açıklandı.

23.10.2019 10:085. Ankara Uluslararası Komedi Festivali
Türkiye'nin ilk komedi festivali olan ve 2015'ten beri aralıksız düzenlenen Ankara Uluslararası Komedi Festivali programı açıklandı.
Sanat yönetmenliğini mizah yazarı Vedat Özdemiroğlu'nun yaptığı, yapımcılığını ise "Gezgin Kültür Sanat"ın üstlendiği festivalin beşincisi 1-17 Kasım'da düzenlenecek.
Gösteriler, tiyatrolar, stand-up gösterileri, konserler, tiyatro etkinlikleri ve amatör komedyenler için düzenlenen etkinliklerin izleyiciyle buluşacağı festivalin açılışı Cem Yılmaz'ın "Diamond Elit Platinum Plus" gösterisiyle yapılacak.
Alternatifli bir programa sahip olan festivalde, Ferhan Şensoy, Alpay Erdem, Mahşer-i Cümbüş, Vedat Özdemiroğlu, Yıldıray Şahinler, Zafer Algöz, Hayrettin, Can Yılmaz ve Erkan Can, Ankara seyircisinin karşısında olacak.
Festival etkinlikleri Nazım Hikmet Sanat ve Kongre Merkezi, Congresium, Tatbikat Sahne, 4 Mevsim Tiyatro Salonu, GAGA Manjero, Route Sahne, IF Sokak'ta gerçekleştirilecek.
5. Ankara Uluslararası Komedi Festivali ile ilgili detaylı bilgiye sosyal medya hesaplarından veya "www.ankarakomedifestivali.com.tr" adresinden, etkinlik biletlerine ise Biletix, Dost Kitabevi şubeleri ve etkinlik gişelerinden ulaşılabiliyor.

Vedat Özdemiroğlu, Türkiye, Ankara, Kültür Sanat

Kaynak: AA

Son Dakika kultur-sanat Haberleri
11:38 Babasının "gören gözü" annesinin "eli ayağı" oldu
11:36 Tuz Gölü'nden İstanbul'a "kadının gücü" heykeli
11:34 Selçuklu'nun Konya'daki en büyük kervansarayı: Zazadin Hanı
11:30 "Patlıcanın en tatlı hali" için kazanlar kaynadı
11:28 Hasankeyf Müzesi ziyaretçilerini bekliyor
11:16 Girlevik Şelalesi'nde sonbahar güzelliği
11:04 Huzura kavuşan Tunceli geceleri ışıl ışıl
23.10.2019 11:44:34