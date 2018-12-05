05 Aralık 2018, 09:34
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5 Aralık Çarşamba Dha Spor Gündemi

5 Aralık Çarşamba Dha Spor Gündemi

(Özel) Judo Federasyonu Başkanı Huysuz: "Olimpiyatlarda en az iki madalya hedefimiz var""2024 olimpiyat kadromuz hazır"(Özel) Aski Spor Başkanı Genç: "Rıza ve Taha yenince herkes kucaklıyor, yenilince ateşe atmanın bir anlamı yok"ATLETİZM10.

(Özel) Judo Federasyonu Başkanı Huysuz: "Olimpiyatlarda en az iki madalya hedefimiz var"

"2024 olimpiyat kadromuz hazır"

(Özel) Aski Spor Başkanı Genç: "Rıza ve Taha yenince herkes kucaklıyor, yenilince ateşe atmanın bir anlamı yok"

ATLETİZM

10.00 Uluslararası Mersin Maratonu ve maraton fuarı tanıtım toplantısı gerçekleşecek. 

FENERBAHÇE

11.30 Giresunspor maçının hazırlıkları tamamlanacak. 

BEŞİKTAŞ

11.30 Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasının çalışmaları devam edecek. 

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 5. TUR

13.00 Keçiörengücü - Galatasaray 

14.45 Ümraniyespor - 1461 Trabzon

17.00 Boluspor - Van Büyükşehir Belediyespor

18.30 Altay - Kayserispor

20.30 Adana Demirspor - Medipol Başakşehir

KAYSERİSPOR

Kayserispor'da Ertuğrul Sağlam ile yolların ayrılmasının ardından yeni teknik adam arayışları sürüyor.

AVRUPA'DAN FUTBOL

22.45 Everton - Newcastle United (Cenk Tosun)

22.45 Fulham - Leicester City (Çağlar Söyüncü)

BASKETBOL

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi -

18.00 Adatıp Sakarya BŞB Basketbol - İstanbul BBSK

18.00 Türk Telekom - Tofaş

20.15 Banvit - Afyon Belediyespor

EuroLeague Kadınlar -

19.30 Fenerbahçe - Hatay BŞB

EuroCup Kadınlar -

19.30 Galatasaray - Energa Torun

15.10 Enisey - OGM Ormanspor

18.30 Mersin BŞB - ACS Sepsi-SIC

VOLEYBOL

Kulüpler Dünya Şampiyonası -

09.00 VakıfBank - Volero Cannet

12.00 Supreme Chonburi - Eczacıbaşı VitrA

Erkekler CEV Kupası -

17.30 İstanbul BBSK - GRC Ajaccio

21.00 Mladost Zagreb - Galatasaray

Kadınlar Challenge Kupası -

18.00 Aydın B.Şehir Bld. - Beşiktaş

Erkekler Challenge Kupası -

18.00 Maliye Piyango - Ziraat Bankası Genç
05 Aralık 2018 Çarşamba 09:34



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