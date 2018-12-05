5 Aralık Çarşamba Dha Spor Gündemi

(Özel) Judo Federasyonu Başkanı Huysuz: "Olimpiyatlarda en az iki madalya hedefimiz var"
"2024 olimpiyat kadromuz hazır"
(Özel) Aski Spor Başkanı Genç
: "Rıza ve Taha yenince herkes kucaklıyor, yenilince ateşe atmanın bir anlamı yok"
ATLETİZM
10.00 Uluslararası Mersin
Maratonu ve maraton fuarı tanıtım toplantısı gerçekleşecek.
FENERBAHÇE
11.30 Giresunspor
maçının hazırlıkları tamamlanacak.
BEŞİKTAŞ
11.30 Aytemiz Alanyaspor
karşılaşmasının çalışmaları devam edecek.
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 5. TUR
13.00 Keçiörengücü - Galatasaray
14.45 Ümraniyespor - 1461 Trabzon
17.00 Boluspor
- Van
Büyükşehir Belediyespor
18.30 Altay
- Kayserispor
20.30 Adana Demirspor
- Medipol Başakşehir
KAYSERİSPOR
Kayserispor'da Ertuğrul Sağlam
ile yolların ayrılmasının ardından yeni teknik adam arayışları sürüyor.
AVRUPA'DAN FUTBOL
22.45 Everton
- Newcastle United (Cenk Tosun
)
22.45 Fulham
- Leicester City
(Çağlar Söyüncü)
BASKETBOL
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi -
18.00 Adatıp Sakarya
BŞB Basketbol - İstanbul
BBSK
18.00 Türk Telekom
- Tofaş
20.15 Banvit
- Afyon
Belediyespor
EuroLeague Kadınlar -
19.30 Fenerbahçe
- Hatay
BŞB
EuroCup Kadınlar -
19.30 Galatasaray - Energa Torun
15.10 Enisey - OGM Ormanspor
18.30 Mersin BŞB - ACS Sepsi-SIC
VOLEYBOL
Kulüpler Dünya Şampiyonası -
09.00 VakıfBank - Volero Cannet
12.00 Supreme Chonburi - Eczacıbaşı
VitrA
Erkekler CEV Kupası -
17.30 İstanbul BBSK - GRC Ajaccio
21.00 Mladost Zagreb
- Galatasaray
Kadınlar Challenge Kupası -
18.00 Aydın
B.Şehir Bld. - Beşiktaş
Erkekler Challenge Kupası -
18.00 Maliye
Piyango - Ziraat Bankası
Genç
05 Aralık 2018 Çarşamba 09:34