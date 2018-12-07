Kütahya
'da bir grup gönüllü üniversite öğrencisi, 5 Aralık
Dünya Gönüllüler Günü kapsamında kentte etkinlik düzenledi.
Kütahya Gençlik Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte buluşan gönüllü gençler, hem birlikte yapmış oldukları çalışmaları konuştu, hem de müzik eşliğinde eğlendi.
Gönüllüler adına gazetecilere açıklamada bulunan Beyza Çıtak
, Kütahya'da birçok faaliyeti gönüllü arkadaşları ile gerçekleştirdiklerini söyledi.
Gönüllüler gününde de, gönüllüleri bir araya getirerek kaynaştırmak istediklerini belirten Çıtak şöyle konuştu:
"TEGV ilköğretim çağı çocuklarımıza ücretsiz okul içi ve okul dışı saatlerde eğitim desteği vermektedir. Vakıf etkinliklerini Türkiye
genelinde 65 bine yakın aktif gönüllüsü ile eğitim parkı, öğrenim birimi, ateş böceği birimi olmak üzere 73 noktada gerçekleştirmektedir. Kütahya'mızda da ateş böceği birimi var. Gönüllüler topluluğu olarak gerçekten güzel işleri beraber yapıyoruz.
Bugün de güzel işlere imza atan gönüllüleri bir araya getirerek tanışmalarına ve kaynaşmalarına vesile olalım istedik. Çünkü toplumda insanlar birbirlerine selam vermeyi dahi ihmal edebiliyorlar. Biz istiyoruz ki bir dayanışma ve işbirliği olsun."
Arkadaşları aracılığıyla gruba dahil olan gönüllü gençlerden Ömer Çetinkaya
da, gönüllü faaliyetlerde yer almaktan son derece mutlu olduğunu dile getirdi.
Çıtak,Kütahya,5 Aralık
07 Aralık 2018 Cuma 17:51