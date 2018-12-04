5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü'nüz Kutlu Olsun

Faaliyetlerini 1995'ten bu güne 80 bini aşkın gönüllüsünün desteği ile gerçekleştiren Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV): ilköğretim çağındaki çocuklara eğitim desteği verirken, gönüllülük kavramının tanıtılmasını, benimsetilmesini, yaygınlaştırılmasını ve süreklilik kazanmasını sağlamayı da hedefliyor.

TEGV; her yıl olduğu gibi, bu yılda ülkemizin 32 ilinde, 73 noktasındaki eğitim parkları, öğrenim birimleri ve Ateşböceklerinde faaliyetlerine destek veren gönüllülerinin katılımıyla, onların bu özel gününü coşkulu etkinliklerle kutladı. Yemek, kahvaltı, toplantı gibi organizasyonlarla bir araya gelen gönüllüler hem eğlendiler, hem de Dünya Gönüllüler Günü'nü kutladılar.

Bu yıl ayrıca; #gönüllüykenben hashtagi ile kendi sosyal medya hesaplarında, gönüllü olmanın mutluluğu ve TEGV'de gönüllü olmanın farkını vurgulayan fotoğraflar çeken gönüllüler; birbirinden ilginç selfilerle gönüllülüğü kendilerince yorumladılar ve neşeli, muzip, mutlu görüntüler paylaştılar.

Yılda yaklaşık sekiz bin gönüllüsünün desteğiyle faaliyetlerini gerçekleştiren TEGV'in çok sayıda bir zamanlar çocuğu olup etkinliklere katılan ve TEGV'le büyüyen, 18 yaşını doldurunca da kendisi gönüllü olup çocuklarla etkinliklere giren genç gönüllüsü var.

Geleceği güzelleştirmek için TEGV'le olan binlerce gönüllümüzün 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü kutlu olsun. İyi ki varsınız.