5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü" Ödülleri Sahiplerini Buldu

ASTOP tarafından 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü'nde geleneksel olarak her sene düzenlenen "Dünya Sivil Toplum Kuruluşları Ödül Töreni" Başkent'te gerçekleşti.5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü'nde geleneksel hale gelen ASTOP'un "Dünya Sivil Toplum Kuruluşları Ödül Töreni" yoğun katılımla gerçekleşti. Ankara Ticaret Odası'nda ASTOP Kurucu ve Başkanı Veli Sarıtoprak'ın ev sahipliğinde düzenlenen ödül törenine AK Parti Ankara Milletvekili Barış Aydın, Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, sivil toplum kuruluşları başkan ve üyeleri katıldı. Farklı alanlarda faaliyet gösteren sivil toplum gönüllülerine ödülleri takdim edildi.Ödül töreni öncesi bir konuşma yapan AK Parti Ankara Milletvekili Barış Aydın, Dünya Gönüllüler Günü'nün çok anlamlı ve özel bir gün olduğunu söyleyerek, tüm sivil toplum gönüllülerine ve bu töreni geleneksel hale getiren ASTOP Başkan ve üyelerine teşekkür etti. Aydın, birlik ve beraberlik ruhunun gitgide önem kazandığına vurgu yaparak şunları söyledi:"Dünyada yaşanan gelişmeleri hepimiz takip ediyoruz. Yaşanan sıkıntılar artık ülke olarak, devlet, toplum, birey olarak daha aktif, daha azimli, daha verimli olmayı gerektiriyor. Sivil toplum ruhu ile bir araya gelen; amaçları, hedefleri için el birliği ile hareket eden insanlar, sadece ülkeye, topluma hizmet etmekle kalmaz, manevi tatmini, birey olarak topluma fayda sağlamanın mutluluğunu da yaşarlar. Nerede olursanız olun, farklı alanlarda herhangi bir soruna, ihtiyaca yönelik bir dokunuş yapıyorsanız, küçücük bir fayda bile sağlayabiliyorsanız ne mutlu size."Uzun yıllar çeşitli sivil toplum kuruluşlarında başkan ve yönetici olarak çalışmalar yapmış olan Aydın, şimdi TBMM çatısı altında aynı ruhla çaba ve çalışmalarını sürdürdüğünü söyleyerek, "Birlikte çok şey başardık. Bundan böyle de meclisimizin çatısı altında yapılan her çalışmaya destek olmaya devam edeceğim. Ülkesi, milleti için çalışan herkesin emrindeyim. Gönül veren, emek veren herkesi kutluyorum" dedi.Ülkesini, milletini seven her bireyin ekip çalışmasıyla büyük katkılar sunacağını ifade eden Aydın, katıldığı her toplantıda "siyasete girin" çağrısı yaptığını da söyleyerek, "Ben ülkesine aşık biriyim. 20 yıllık ticaret hayatımda ve sivil toplum çalışmalarımda hep bunun için çalıştım. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde, onun vizyoner yaklaşımıyla 2023, 2053 hedeflerimize ulaşmak için çalışıyoruz. Sizler de siyasete girin. Ekip çalışmasıyla sivil toplumculuk ruhuyla yapacağımız çok iş var. Hangi partiden olursa olsun gönülden bu çalışmalara katılın" diye konuştu.Konuşmaların ardından Vefa Ödülleri, ASTOP üyesi sivil toplum kuruluşları tarafından sahiplerine verildi. TÜSİAV Başkanı Veli Sarıtoprak, TÜSİAV Dönem Sözcüsü Mustafa Zengin, TÜSİAV Koordinatör Üyesi Altan Palabıyık, TÜGİAD Ankara Şubesi Başkanı Zafer Yıldırım, ASİAD Başkanı Eda Ersoy, BESİYAD Başkanı Ahmet Münir Yaşar, GÜ Mezunlar Derneği Başkanı Oya Hacıalioğlu, GGYD Başkanı Nezih Allıoğlu, GÜÇ-VAK Başkanı Gülgen Dural, KAİSDER Başkanı Göknur Atalay, KGPD Başkanı Rüveyde Akbay, ORSİAD Başkanı Nedret Yener, OSİAD Başkanı Ahmet Kurt, SEİS Başkanı Metin Demir, TÜKAL Başkanı Betül Turan, TÜKD Başkanı Meral Güler, YATSİAD Başkanı Yıldıray Yoldar tarafından ödüller sahiplerine verildi. SERÇEV Başkanı Süheyla Gürkan, TÜGİAD Başkanı Ali Yücelen, ASO 1. OSB Başkanı Mehmet Niyazi Akdaş, Banu Küçükel de ödül alan isimler arasında yer aldı. - ANKARA