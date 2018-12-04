AK Parti Antalya Milletvekili
Atay Uslu, 5 Aralık
Dünya Kadın Hakları Günü
dolayısıyla mesaj yayımladı.
Uslu, mesajında, bilimden sanata, hukuktan siyasete, her alanda önemli işler başaran kadınların bulundukları konumlarda ülkenin geleceğini inşa ederek, yeni ve güzel bir dünya tasavvurunda etkin rol oynadığını belirtti.
Hiçbir medeniyetin kadını ihmal ederek inşa edilemeyeceğini vurgulayan Uslu, "Hiçbir sosyal proje kadınların katkısı olmadan hayata geçemez, hiçbir kültür kadınlar olmadan yaşatılamaz. Hiçbir siyasi hareket kadın olmadan başarılı olamaz." ifadelerini kullandı.
Kadınlarla beraber yapılan tüm yürüyüşlere, derinlik, nezaket, merhamet, zarafet, başarı ve düzen geldiğini bildiren Uslu, Türkiye
'nin dünyada kadına seçme ve seçilme hakkı veren ilk devletlerin başında geldiğini hatırlattı.
Antalya,5 Aralık,Kadın Hakları Günü
04 Aralık 2018 Salı 17:52