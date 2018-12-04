Antalya
Emniyet Müdürü Mehmet Murat
Ulucan, 5 Aralık
Dünya Kadın Hakları Günü
dolayısıyla mesaj yayımladı.
Ulucan, mesajında, Türk kadınının, tarihin en eski dönemlerinden günümüze kadar aile ve toplumsal hayatın, millet ve devlet yapısının merkezinde, vatan savunması dahil hayatın her alanında aktif rol aldığını belirtti.
Fedakarlığı, çalışkanlığı ve üretkenliğiyle her zaman ailesine ve topluma önemli katkılar sunan kadınların, her alanda eğitimli, bilgili ve bilinçli olmasının sağlıklı bir toplumun ön şartı olduğuna dikkati çeken Ulucan, kadınların, özelde ailenin, genelde ise toplumun temelini oluşturduğunu aktardı.
Ulucan, şunları kaydetti:
"Türk Polis
Teşkilatı olarak bugüne kadar kadınlara yönelik her türlü şiddetin, ayrımcılığın ve istismarın karşısında olduğumuz gibi bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Geleceği parlak, gelişmiş ve kalkınmış bir ülke olma yolunda hızla ilerleyen Türkiye Cumhuriyeti
'nin temelinde ve geleceğinde kadınlarımızın yerinin büyük olduğu inancıyla fedakarlığın, sevginin, şefkatin ve özverinin ana kaynağı olan kadınlarımızın 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü'nü yürekten kutluyor, saygılar sunuyorum."
Antalya,5 Aralık,Kadın Hakları Günü
04 Aralık 2018 Salı 17:55