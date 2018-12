04 Aralık 2018 Salı 18:05



AK Parti Malatya Bülent Tüfenkci , " 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü " dolayısıyla mesaj yayımladı.Tüfenkci, mesajında kadınların toplumsal, ekonomik ve siyasal hayatın her alanında yer almasının toplumsal refahı artıracak önemli unsurlardan olduğunu belirtti.AK Parti olarak ülkedeki kadın girişimci ve yönetici sayısının artmasını, siyasi arenada daha fazla kadın vekilin yer almasını önemsediklerini aktaran Tüfenkci, " Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kadınlarımızın temsil oranını yüzde 4,6'dan yüzde 17,8 gibi tarihin en yüksek seviyesine çıkardık. Kadınlarımızın iş gücüne katılımını yaptığımız düzenlemelerle her geçen gün artırıyoruz.2002 yılında yüzde 27,9 seviyesinde olan kadın iş gücüne katılım oranını, 2018 yılında neredeyse yüzde 35'lere çıkardık. Kadın hakları konusunda çok önemli düzenlemeleri hayata geçirdik. Kadın girişimcilerimizin sayılarını artırmak ve kadınlarımızın iş hayatına daha aktif katılımlarını sağlamak için eğitim-öğretimden istihdama, sağlıktan aileye kadar her alanda kadınlarımızı desteklemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.