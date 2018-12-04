AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök
, 5 Aralık
Dünya Kadın Hakları Günü
dolayısıyla mesaj yayımladı.
Milletvekili Ök mesajında, Türkiye
'de kadının konumu ve toplumsal alanda güçlenmesi için yapılan çalışmaların dünyada istisnai ve özgün bir tarihsel deneyime sahip olduğunu belirterek, Türk kadınının seçme ve seçilme hakkı elde etmesinin demokratikleşme yolunda atılmış en önemli adımlardan biri olduğunu ifade etti.
Türk kadınını doğrudan etkileyen, kadınların yasal statüsünü bütünüyle değiştirerek gerek aile içinde gerekse birey olarak eşit haklar sağlayan düzenlemelerin Gazi Mustafa Kemal Atatürk
sayesinde gerçekleştiğine dikkat çeken Ök, mesajında şunlara yer verdi:
"Türk kadınına Avrupa
devletlerinden bile önce seçme ve seçilme hakkı verilmesini Gazi Mustafa Kemal
Atatürk'e borçluyuz. Kadınların, hayatın her alanında daha güçlü var olabilmesi için 'kadınlara yönelik pozitif ayrımcılık' kavramını ülkemize kazandıran Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan
'ın kararlı duruşu ile bu ilke, 2010 yılında halk oylaması ile kabul edilerek Anayasa'da yerini aldı.
16 yıl önce ve Cumhurbaşkanımız ve eşi Emine Erdoğan
Hanımefendi'nin öncülük ettiği 'Haydi kızlar okula' projesi ile başlayan süreçte, bugün temel eğitimde kız-erkek oranının eşitlendiğine şahit oluyoruz. Türk kadını bugün gerek ekonomik yönden gerekse toplumdaki konumu itibarıyla, 16 yıl öncesinden çok farklı bir noktada. Siyasetten iş dünyasına daha pek çok alanda kadınlarımızın toplumsal hayata aktif katılım sağlamış durumdalar. Kadın istihdam oranı bugün yüzde 30'lar seviyesinde. Kadınlarımızın üniversitedeki okullaşma oranı yüzde 13'lerden yüzde 40'lara yükselmiş durumda. Bunlar önemli gelişmeler ama yakalanan bu başarılı ivmeyi sürdürmemiz ve bu oranların en az yüzde 50'yi bulana kadar çalışmamız gerekiyor."
Kadının toplumdaki statüsünün her geçen gün güçlendiğini ama olması gereken seviyede olmadığını, karar alma mekanizmalarında daha fazla yer alması için çalışacaklarına vurgu yapan Ök, "Öğretmenlerde yüzde 56'yı, bankacılarda yüzde 51'i bulan oranların milletvekilliği, belediye başkanlığı, hakim-savcı mesleklerinde ve özel sektör yöneticiliklerinde de gerçekleşmesi ana hedefimiz olmalı." ifadelerini kullandı.
04 Aralık 2018 Salı 21:12