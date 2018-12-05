Elazığ
'da "5 Aralık
Dünya Kadın Hakları Günü
" kapsamında kurumlarda barınan kadınlara eğitim semineri verdi.
İl Müdürlük konferans salonunda düzenlenen seminerde, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezinde görevli sosyal çalışmacı Muhammed Melik Alev kadın hakları semineri verdi.
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Mustafa Küçükyurt, burada yaptığı konuşmada, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü dolaysıyla kadınlara eğitim semineri verdiklerini söyledi.
Kadın hakları konusunda sürekli bir çalışma içerinde olduklarını aktaran Küçükyurt, "Biz kadınların haklarını savunmak kadınların yanında olduğumuzu belirtmek için buradayız. Kadınlara yapılan zulmü şiddeti engelleyebilmek için ve kadınlarımızı bilgilendirmek için bu tür eğitimler düzenliyoruz." dedi.
5 Aralık,Kadın Hakları Günü
05 Aralık 2018 Çarşamba 14:19