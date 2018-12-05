05 Aralık 2018 Çarşamba 17:01



05 Aralık 2018 Çarşamba 17:01

İzmir Barosunca "5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü" dolayısıyla bir açıklama yapıldı.Barodan yapılan yazılı açıklamada, demokrasinin tam olarak hayata geçirilebilmesi, kadın ve erkeğin toplum içinde eşit birey olarak var olmasının aynı zamanda önemli bir uygarlık aşaması olduğu belirtildi.Kadınların siyasete katılımlarına yönelik en önemli bulgunun "kota" olduğu kaydedilen açıklamada, "Kota, eşitsizliğin çok derin ve sistematik olduğu ülkelerde, durumun biraz olsun düzelebilmesi için uygulanan bir yöntemdir ve ülkemizde de uygulanması zorunlu bir hal almıştır." değerlendirmesinde bulunuldu.Açıklamada, kadınlara seçme ve seçilme hakkının tanınmasının öneminin altı çizilerek, "Kadınların siyasal haklarını kullanabilmeleri ve kamusal alanda etkin rol alabilmelerine yönelik yürütülen mücadelede İzmir Barosu Kadın Hakları Danışma ve Hukuk Araştırmaları Merkezi aktif görev almaya devam edecektir." ifadelerine yer verildi.