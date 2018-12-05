05 Aralık 2018, 18:57
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5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü

5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü

MHP Karabük Kadın Kolları Başkanı Reşide Yıldırım, "5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü" dolayısıyla basın toplantısı düzenledi.

MHP Karabük Kadın Kolları Başkanı Reşide Yıldırım, "5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü" dolayısıyla basın toplantısı düzenledi.

Parti binasındaki toplantıda konuşan Yıldırım, Dünya Kadın Hakları Günü ile ilgili bilgiler verdi.

Kadın haklarının nasıl kazanıldığını örnekler vererek anlatan Yıldırım, "Kadınlarımızın günlerini tebrik eder saygılar sunarım. Allah'ın izni ile
kadınlar güçlensin, Türkiye büyüsün, güçlü kadın, huzurlu Türkiye'yi hep beraber inşa edeceğiz." diye konuştu. 5 Aralık,Kadın Hakları Günü
05 Aralık 2018 Çarşamba 18:57