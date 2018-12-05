MHP Karabük
Kadın Kolları Başkanı Reşide Yıldırım, "5 Aralık
Dünya Kadın Hakları Günü
" dolayısıyla basın toplantısı düzenledi.
Parti binasındaki toplantıda konuşan Yıldırım, Dünya Kadın Hakları Günü ile ilgili bilgiler verdi.
Kadın haklarının nasıl kazanıldığını örnekler vererek anlatan Yıldırım, "Kadınlarımızın günlerini tebrik eder saygılar sunarım. Allah'ın izni ile kadınlar güçlensin, Türkiye
büyüsün, güçlü kadın, huzurlu Türkiye'yi hep beraber inşa edeceğiz." diye konuştu.
5 Aralık,Kadın Hakları Günü
05 Aralık 2018 Çarşamba 18:57