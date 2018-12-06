Van
'da Jandarma
, "5 Aralık
Dünya Kadın Hakları Günü
"nde kadınları unutmadı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri "5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü" münasebetiyle İl Jandarma Kadın Çocuk Kısım Amirliğinde görev yapan kadın personel tarafından Erçek
Jandarma Karakol Komutanlığı tarafından icra edilen yol uygulamasında günün önemine yönelik hazırlanan fularlar kadınlara hediye edildi.
Yapılan faaliyet çerçevesinde Erçek ilkokulu ve ortaokulunda görev yapan kadın öğretmenler ziyaret edilirken, öğrencilerde görevli personelle sohbet etti.
Jandarma,Kadın Hakları Günü,5 Aralık
06 Aralık 2018 Perşembe 11:11