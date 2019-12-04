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5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü

SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, Türk kadının kendi ayakları üzerinde duran birey olarak, dünyanın pek çok ülkesindeki kadınlardan önce seçme ve seçilme hakkını elde ettiğini belirtti.

04.12.2019 09:53 | Son Güncelleme: 04.12.2019 09:585 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü
SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, Türk kadının kendi ayakları üzerinde duran birey olarak, dünyanın pek çok ülkesindeki kadınlardan önce seçme ve seçilme hakkını elde ettiğini belirtti.

"5 Dünya Kadın Hakları Günü" nedeniyle bir mesaj yayınlayan Prof. Dr. Dağlı, "Türk kadını tarihimiz boyunca kendisine verilen rollerle yetinmemiş gerek aile, gerekse sosyal hayatta kendi rolünü belirlemiştir" dedi. "Ailesini ayakta tutmak için erkeğiyle birlikte her türlü zorluğun üstesinden gelen Türk kadını, Kurtuluş Savaşımızın kahramanları arasında da tarihte yerini almıştır" diyen Prof. Dr. Dağlı, mesajında özetle şu görüşlere yer verdi:

"Anne ve eş olmak yanında ailesinin geçimini sağlayan, ülkesi için savaşan Türk kadını 85 yıl önce bunu takdir eden Mustafa Kemal Atatürk gibi büyük bir liderin dünyaya örnek olan adımıyla seçme ve seçilme hakkına sahip olmuştur. Büyük Önderimiz, 'Bir toplum, cinslerden yalnız birinin yüzyılımızın gerektirdiklerini elde etmesiyle yetinirse, o toplum yarı yarıya zayıflamış olur. Bizim toplumumuzun uğradığı başarısızlıkların sebebi, kadınlarımıza karşı ihmal ve kusurdur' diyerek, toplumların yücelmesinde kadınların oynadığı role vurgu yapmıştır. Fedakarlık ve özveri denince akla ilk gelen annelerimizin, günlük hayatta farklı sektörlerde görev alan, erkeğiyle birlikte ülkesi uğruna savaşmaktan çekinmeyen, ailesi için her türlü zorluğa göğüs geren tüm eli öpülesi kadınlarımızın '5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü'nü kutluyorum." - GAZİANTEP

Kadın Hakları Günü, Aralık, Güncel

Kaynak: İHA

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