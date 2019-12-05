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5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, "5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

05.12.2019 11:26 | Son Güncelleme: 05.12.2019 11:265 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü
Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, "5 Dünya Kadın Hakları Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.
Rektör Şahin, mesajında, Türkiye'de kadınların dünyadaki bir çok ülkeden önce haklara sahip olduğunu belirtti.
Türk kadınının 1934 yılında çıkarılan yasa ile haklarının teminat altına alındığını belirten Şahin, şunları kaydetti:
"Geleceğimizi var eden güç olan Türk kadını, daha yeni kurulmuş bir ülke olan Türkiye Cumhuriyeti'nin 1934 yılında çıkardığı yasa ile aslında kendinde var olan hakkı teminat altına almış ve bu hakkı kullanmaya başlamıştır. O tarihten bu yana muhtarlıktan milletvekilliğine kadar her alanda kadınlarımızın temsil oranı giderek artmıştır. Bu düşüncelerle, Dünya Kadın Hakları Günü'nü ve Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının verilişinin 85. yılını kutluyorum."

Kadın Hakları Günü, Tekirdağ, Aralık, Güncel

Kaynak: AA

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