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5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü'ne doğru

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

04.12.2019 12:12 | Son Güncelleme: 04.12.2019 12:125 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü'ne doğru
Belediye Başkanı Recep Gürkan, 5 Dünya Kadın Hakları Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Gürkan, mesajında, kadınları her platforma desteklediklerini ve her zaman onların yanında olduklarını belirtti.
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün, 85 yıl önce birçok Avrupa ülkesindeki kadınlardan esirgenen seçme ve seçilme hakkını Türk kadınına vererek, muasır medeniyetler seviyesine ulaşma yolunda önemli ve büyük bir adım attığını ifade eden Gürkan, şunları kaydetti:
"Mustafa Kemal Atatürk, 5 Aralık 1934'te tüm dünyaya örnek olacak bir karara öncülük ederek, kadınlara siyasi hayatta seçme ve seçilme hakkını verdi. Türkiye, Fransa ve İtalya'dan 11, Romanya'dan 12, Bulgaristan'dan 13, Belçika'dan 14, İsviçre'den ise 36 yıl önce kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanıdı. Türkiye Cumhuriyeti, kadınların kurduğu, taşıdığı, büyüttüğü ve yükselttiği bir cumhuriyettir.
Türk kadını, bütün dünya kadınları içerisinde emsalsiz bir yere sahiptir. Baş tacıdır, eli öpülecek annedir, dara düştüğünüzde, sırtınızı sıvazlayan kocaman bir yürektir, ağlamak istediğinizde başınızı koyabileceğiniz omuzdur. Bu duygu ve düşüncelerle 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü ve Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkının Verilişinin 85. yılını kutluyor, başta Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım ve Edirne'nin ilk kadın milletvekili Dr. Fatma Şakir Memik olmak üzere ebediyete intikal eden tüm kadınlarımızı saygı, minnet ve şükranla yad ediyorum."
CHP Edirne İl Başkanı Pekcanlı
Cumhuriyet Halk Partisi Edirne İl Başkanı Fevzi Pekcanlı da 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Kadına seçme ve seçilme hakkının verilmesinin, Mustafa Kemal Atatürk'ün en önemli devrimlerinden olduğunu ifade eden Pekcanlı, şunları kaydetti:
"Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk 'Ey kahraman Türk kadını, sen yerde sürünmeye değil omuzlar üzerinde yükselmeye layıksın' demiştir. Mustafa Kemal Atatürk tarafından kadına 1930 yılından itibaren çıkarılan bir dizi yasa ile önce belediye seçimlerine katılma, sonra köylerde muhtar olma, köy heyetine seçilme hakkı verilmiştir. Kadınlara milletvekili seçme ve seçilme hakkı 5 Aralık 1934 yılında Anayasa ve Seçim kanununda yapılan yasa değişikliği ile tanınmıştır.
Kadınlarımız sosyal ve kültürel alanlarda, eğitimde, hukukta, aile içinde çalışma hayatında toplumsal yaşamda ve siyasette erkeklerle eşit haklara sahiptir. Kadınlarımızın yerelde ve genelde tüm siyasi arenalarda iş dünyasında daha çok görev alma adına ısrarcı olmalarını diliyor, her zaman kendilerini destekleyeceğimi bilmelerini istiyorum.Varlıkları ile ellerinin değdiği her yeri güzelleştiren, yaşanılır kılan tüm kadınlarımızın bu önemli gününü kutluyor, saygılar sunuyorum."

Kadın Hakları Günü, Edirne, Aralık, Güncel

Kaynak: AA

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