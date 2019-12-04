Haberler » Güncel » 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü'ne doğru - Haber

5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü'ne doğru

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

04.12.2019 14:00 | Son Güncelleme: 04.12.2019 14:005 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü'ne doğru
Valisi Hüseyin Aksoy, 5 Dünya Kadın Hakları Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Aksoy, mesajında, kadına seçme ve seçilme hakkı tanıyarak, kadını önemseyen, siyasal ve toplumsal yaşamda etkin kılan anlayışa sahip bir toplumun bireyi olmaktan duyduğu gururla tüm kadınların bu önemli gününü kutladı.
Türk kadının, tarihimizin en eski dönemlerinden bulunduğumuz çağa kadar toplumsal hayatımızın, millet ve devlet yapımızın odağında yer almış, her dönemde ihtiyaç hissettiğimiz fedakarlıkların en yücesini yaptığını ifade eden Aksoy, şunları kaydetti:
"Ülkemizdeki tarihi seyrine baktığımızda, ulusal kurtuluş mücadelemizde cephede savaşan, erkeğine mermi taşıyan Türk kadını, Cumhuriyetimizin kurulmasıyla birlikte öncelikle seçme ve seçilme hakkını elde etmiş ve birçok Avrupa ülkesinden önce siyasal, sosyal ve ekonomik alanda eşit haklara sahip olmuştur. Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi, kadınların toplum hayatına katılmalarının yollarını açmış, demokrasinin ve kalkınmanın ölçüsü olmuştur. Ülkemizde de kadının sosyal statüsünün yükseltilmesine yönelik siyasi ve hukuki alanda atılan güçlü adımlar, kadınlarımızı cesaretlendirmiş ve müreffeh Türkiye'nin inşasına güç katmıştır. Bugün kadınlarımız, eğitimden spora, sanattan bilime, ekonomiden siyasete kadar pek çok alanda ülkemizin rekabet gücünü arttırmakta ve bizleri gururla temsil etmektedirler. Bu duygu ve düşüncelerle; kadınlarımıza eşit şartlarda birey olmalarının yolunu açan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ile anıyor, aydınlık geleceğimizin hazırlanmasında büyük emekleri olan kadınlarımızın Dünya Kadın Hakları Günü'nü kutluyorum."

Kadın Hakları Günü, Kocaeli, Aralık, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:12 Hindistan'da fil saldırısı: 1 ölü - Haber
15:12 Dünya Madenciler Günü'nde Soma'da etkinlikler yapıldı - Haber
15:11 DHA YURT BÜLTENİ - 17 - Haber
15:06 Son dakika: Erdoğan ve Trump NATO Liderler Zirvesi'nde bir araya geldi - Haber
15:06 Vali Oktay Çağatay, Şehit Alpaslan Kurt'un ailesine taziyede bulundu - Haber
15:05 Başkan Oprukçu özel bireylerle bir araya geldi - Haber
14:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump yan yana poz verdi - Haber
14:26 YSK'nın AK Partili Ceylanpınar Belediye Başkanı Abdullah Aksak'ı görevden alacağı iddia edildi - Haber
14:09 Özel okulda maaşlarını alamayan öğretmenler derse girmedi - Haber
13:45 Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan: Ya başka ülkeden bahsediyorlar ya da milletin aklıyla dalga geçiyorlar - Haber
12:40 Öğretim görevlisi koca, gece yarısı evin dışına çağırdığı eşini bıçaklayarak öldürdü
12:38 CHP'li Arık'tan AK Parti Kayseri milletvekillerine 'pastırmaya sahip çıkma' çağrısı
12:10 Tevfik Göksu'dan zam talebinde bulunan CHP'ye ve İmamoğlu'na eleştiri: Seçimden önce indirim, seçimden sonra bindirim
10:16 Araştırmacı Yazar Hiçyılmaz: Erdoğan'ın ailesinin kökeni, Orta Asya'ya uzanıyor
08:51 Aybüke, derin göğüs ve bacak dekoltesiyle ödül töreninde göz kamaştırdı
4.12.2019 15:13:00