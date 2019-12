5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü'ne doğru

Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy ve AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.Gülsoy, mesajında, bir toplumun uygarlık yolunda gösterdiği ilerlemenin, kadına verilen değer, konum, hak ve sorumluluklarla doğru orantılı olduğunu belirtti.Tarih boyunca Türk kadınının yaşamın her safhasında erkeklerin yanında her türlü sorumluluğu paylaştığını kaydeden Gülsoy, şunları aktardı:"Ülke olarak dünyanın ilk 10 büyük ekonomisi arasına girmeyi hedefliyorsak, kadınlarımıza her alanda destek olmalı ve özellikle de kadın girişimcilerimizin sayısını artırarak, iş dünyasında daha çok yer vermeliyiz. Unutmamalıyız ki üreten kadın, emek veren kadın, daha güçlü kadın daha güçlü toplum demektir. Güçlü yarınlar için daima kadın ve erkek birlikte yürümeye, birbirimizden alacağımız güce ihtiyacımız var. Bu vesile ile Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkı Verilişinin 85. yıl dönümü olan bu anlamlı günde hayatımızın birçok alanındaki çalışmalarıyla önemli başarılara imza atmış, varlıklarıyla toplum yapımıza şekil veren tüm kadınların 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü'nü kutluyor, sağlıklı, mutlu ve başarılı bir ömür diliyorum."Şaban Çopuroğlu'nun mesajıAK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu da mesajında, Türk kadının her platformda kahramanlık yazacak kadar cesur ve atılgan olduğunu belirtti.Seçme ve seçilme hakkının elde edildiği 5 Aralık 1934'ten bu yana, toplumun kalkınması, gelişmesi ve ilerlemesi için kadınların üzerine düşen görevi başarıyla yerine getirdiğini vurgulayan Çopuroğlu, şunları kaydetti:"Kadınlarımız her platformda öne çıkan, kanunlardan aldığı yetki ile demokrasimizin ve toplumsal hayatımızın vazgeçilmezleridir. Türk kadını, tarihimizde çok önemli bir yere sahiptir. Savaşta Nene Hatun, milli mücadelede Şerife Bacı, evinde annedir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 5 Aralık 1934 yılında kadınlarımıza seçme ve seçilme hakkı vermesi ile kadınlarımız milletvekili olarak meclise girmeye hak kazanmıştır. Hukukta, eğitimde, toplumsal hayatta, çalışma, sosyal ve kültürel alanlarda erkekler ile eşit haklara sahip olan kadınlarımız toplumumuzun vazgeçilmez bir parçasıdır. Bu itibarla, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü dolayısı ile tüm kadınlarımızı kutluyor, ebediyete intikal eden kadınlarımızı sevgi ve şükran ile yad ediyorum."