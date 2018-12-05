05 Aralık 2018 Çarşamba 11:43



05 Aralık 2018 Çarşamba 11:43

MHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu, Türk kadınının seçme ve seçilme hakkına ilişkin, "5 Aralık Kadın Hakları Günü, kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanınmasının 84. yıl dönümü. 1926 tarihinde kabul edilen Medeni Kanun ile birlikte, Aziz Türk Milletinin vefakar kadınlarının, eşitlik ilkesine dayalı seçme ve seçilme haklarına ulaştıkları sürecin kutlama günü." değerlendirmesinde bulundu.Depboylu, 5 Aralık Kadın Hakları Günü'ne ilişkin mesaj yayımladı. Mesajında, Mustafa Kemal Atatürk'ün 1923'te Konya'da yaptığı konuşmadaki ifadelerine yer veren Depboylu, şöyle devam etti:"Dünyada hiçbir milletin kadını, 'ben Anadolu kadınından fazla çalıştım, milletimi kurtuluşa ve zafere götürmekte, Anadolu kadını kadar emek verdim', diyemez. Erkeklerden kurduğumuz ordumuzun hayat kaynaklarını kadınlarımız işletmiştir. Çift süren, tarlayı eken, kağnısı ve kucağındaki yavrusu ile yağmur demeyip, kış demeyip cephenin ihtiyaçlarını taşıyan hep onlar, hep o yüce, o fedakar, o ilahi Anadolu kadını olmuştur. Bundan ötürü hepimiz bu büyük ruhlu ve büyük duygulu kadınlarımızı, şükranla ve minnetle sonsuza kadar aziz ve kutsal bilelim."5 Aralık 1934'ün hem Türk kadını hem de Türk demokrasisi açısından bir dönüm noktası olduğuna dikkati çeken Depboylu, "Gerçekleştirilen yasal düzenlemelerle Türkiye, Fransa ve İtalya'dan 11, Romanya'dan 12, Bulgaristan'dan 13, Belçika'dan 14, Yunanistan'dan 15, İsviçre'den ise 36 yıl önce kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanımıştır." ifadelerini kullandı.Depboylu, kadınların toplumsal yaşamdaki statüsünün iyileştirilmesi için yapılması gereken çok şey olduğuna işaret ederek, kadınların yaşadığı sorunların da yine kadın siyasetçiler tarafından dile getirilerek çözüm aranmasının önemini vurguladı.