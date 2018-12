05 Aralık 2018 Çarşamba 11:50



05 Aralık 2018 Çarşamba 11:50

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken , "Kadınların toplumun her kademesinde en iyi şekilde yer alması gerekiyor." ifadesini kullandı.Palandöken, 5 Aralık Kadın Hakları Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, Türk kadınının her şeyin en güzeline layık olduğunu belirtti.Türk kadınının Mustafa Kemal Atatürk sayesinde 5 Aralık 1934'te seçme ve seçilme hakkına kavuştuğunu anımsatan Palandöken, o tarihten bu yana her yıl 5 Aralık'ın kadınların sosyal, kültürel, ekonomik ve siyasal haklarının elde edildiği gün olarak anıldığını bildirdi.Palandöken, Türk kadınının seçme ve seçilme hakkına kavuştuğunda dünyada sadece 28 ülkede kadınların yasal olarak bu imkana sahip olduğunu vurguladı. Fransa 'da 1944'te, İtalya 'da 1945'te, Yunanistan 'da 1952'de, Belçika 'da 1960'da ve İsviçre 'de 1971 yılında kadınların seçme ve seçilme hakkını elde edebildiğine dikkati çeken Palandöken, kadınların sahip olduğu hakları özgürce kullanmalarına olanak sağlanması gerektiğinin altını çizdi.Palandöken, mesajında şu ifadelere yer verdi:"Kadın Hakları Günü, kadın sorunlarının gündeme getirilmesi, bu konuda bir farkındalık oluşması ve çözümler bulunması yolunda önemli bir gündür. Atatürk'ün de dediği gibi 'Dünya üzerinde gördüğümüz her şey kadının eseridir.' Çünkü hepimizi doğuran, büyüten ve yetiştirerek hayata kazandıran kadınlarımızdır. Kadınlar sosyal hayatın her kademesine etki eder. O yüzden onların sahip olduğu hakları özgürce kullanmalarına olanak sağlamalıyız. Kadınların toplumun her kademesinde en iyi şekilde yer alması gerekiyor. Bu vesileyle Kadın Hakları Günü'nün kadınların daha özgür ve hiçbir kısıtlamayla karşı karşıya kalmadığı günlere ulaşmasını diliyor, tüm kadınlarımızın Kadın Hakları Günü'nü kutluyorum."