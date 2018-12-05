05 Aralık 2018 Çarşamba 12:39



05 Aralık 2018 Çarşamba 12:39

Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Kadın Kolları Başkanı Hava Rendeci, "Türk kadını toplumun kalkınmasında önemli bir rol üstleniyor." ifadesini kullandı.Rendeci, 5 Aralık Kadın Hakları Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, Türk kadınının birçok alanda kendini ispatladığına işaret etti.Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Atatürk'ün Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının verilişinin üzerinden 84 yıl geçtiğine işaret eden Rendeci, "Türk kadını toplumun kalkınmasında önemli bir rol üstleniyor. Türk kadını siyasette rüşdünü ispatladı. 1934 yılında Atatürk tarafından Türk kadınlarına siyasette var olma yolu açıldı. Türk kadınının başarısının temelinde o günün büyük önemi vardır." değerlendirmesinde bulundu.Rendeci, Türk kadının her alanda olduğu gibi siyasette de her geçen gün ağırlığını hissettirdiğini anlatarak, şunları kaydetti:"Yakın gelecekte siyasetteki rolümüz hissedilir derecede artacaktır. Dünyada birçok ülkede kadınlara seçme ve seçilme hakkı Türkiye'den çok sonraları verilmiştir. Bu durum bile tek başına Türk kadınının toplumun şekillenmesinde üstlendiği role en büyük örnek teşkil etmektedir. Özellikle önümüzdeki yerel seçimlerde kadınlarımızın daha etkin olacağı bir süreç yaşanmasını temenni ediyorum. Başta Türk kadınları olmak üzere bütün kadınlarımızın 5 Aralık Kadın Hakları Günü'nü tebrik ediyorum."