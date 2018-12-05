05 Aralık 2018 Çarşamba 13:31



05 Aralık 2018 Çarşamba 13:31

Edirne'de, 5 Aralık Kadın Hakları Günü dolayısıyla tören düzenlendi.Atatürk Anıtı'nda gerçekleşen tören, çelenk sunumuyla başladı. Daha sonra saygı duruşunda bulunuldu İstiklal Marşı okundu.Edirne Kadın Dayanışması adına konuşan Burcu Çınar, kadınların toplumun her kademesinde daha aktif şekilde rol alması gerektiğini söyledi.Türkiye'de kadınlara genel seçimlerde seçme ve seçilme hakkının birçok Avrupa ülkesinde önce verildiğini anımsatan Çınar, şunları kaydetti:"TBMM'de hala yeteri kadar kadın milletvekillimiz yok. Hala kadınların yaşamları, kadınların iş hayatları, kadın özlük hakları, kadınların temsil hakları görmezden gelinmeye devam ediliyor. Yüzde 4.6'lık bir temsilci hakkıyla ilk kez TBMM'de yer alan kadınların, bugün aynı mecliste temsil hakkının yüzde 17.1 olması da bunun en net ve açık oranı göz önüne alındığında hala 3. dünya ülkelerinin bile gerisindedir. Bizler Mustafa Kemal Atatürk'ün bize verdiği seçme ve seçilme hakkımıza her zamankinden daha fazla sahip çıkmak zorundayız."