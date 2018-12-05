Tekirdağ
'da 5 Aralık Kadın Hakları Günü
dolayısıyla tören düzenlendi.
Valilik önündeki Atatürk
Anıtı'na çelenk bırakılması ile başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.
Tekirdağ Barosu Kadın Hakları Komisyonu üyeleri törenin ardından ticaret meydanında bir basın açıklaması yaptı.
Grup adına konuşan Avukat Dilhan Hoşgörür, Türk kadına seçme ve seçilme hakkının Avrupa
ülkelerinden önce verildiğini söyledi.
TBMM tarafından Tür kadını 3 Nisan 1930'da kabul edilen bir yasa ile belediye seçimlerine katılma hakkı kazandığını aktaran Hoşgörür, "Türk kadını 1933 muhtar seçme ve köy heyetine seçilme 5 Aralık 1934'te Anayasa'da yapılan bir değişiklik ile milletvekili seçme seçilme hakları tanınmıştır. Bu kararlar bugün gelişmiş olarak gördüğümüz pek çok Avrupa ülkesinden daha önce verilmiştir." diye konuştu.
Grup açıklamanın ardından olaysız bir biçimde dağıldı.
Kadın Hakları Günü,5 Aralık
05 Aralık 2018 Çarşamba 13:57