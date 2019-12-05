5 Aralık Perşembe DHA Spor Gündemi

Demir Grup Sivassporlu Caner Osmanpaşa : Keşke devre arası olmasa, lig devam etse

"Kupayı almak zor değil"

"Keşke devre arası olmasa, böyle gitse"

"Devre arası olmasa ligi çok iyi yerde bitireceğimize inanıyorum"

"İyi savunma yapan maçı kazanır"

Antalyasporlu Salih Dursun: Trabzonspor çok önemli ve değerli bir camia

"Türkiye Kupası'nda final oynamak istiyoruz"

"Antalyaspor'u hak ettiği yerlere getirmek zorundayız"

"Bizim açımızdan Trabzonspor mücadelesi, kazanılması gereken bir maç"

"Tomas Hoca antrenörlük kariyerinde başarılı olacak"

Curling Federasyonu Başkanı Kenan Şebin: 2019 yılında önemli başarılar elde ettik

"Olimpik olarak 1 tane tesisimiz var"

"Avrupa'da A Grubu'na çıktık"

Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar: 27 Aralık Atatürk Koşusu'nu adına yakışır şekilde yapacağız

"Atatürk Koşusu için komisyon oluşturuldu"

"En eski ve en köklü spor organizasyonu"

"Eski parkuruna alınmasının önemi bir parkur geleneğinin olması"

"Bizim dönemimizde Atatürk Koşusu'nu kazandığınızda tanınan atlet olabiliyordunuz"

"Daha önce şampiyon olan atletleri ve eski federasyon başkanlarını davet edeceğiz"

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 5'İNCİ TUR MAÇLARI

13.00 Kırklarelispor - Gaziantep Futbol Kulübü

14.30 İstikbal Mobilya Kayserispor - Manisa Futbol Kulübü

16.30 Altınordu - Yukatel Denizlispor

18.30 Çaykur Rizespor - Yılport Samsunspor

20.45 Beşiktaş - Anagold 24Erzincanspor

FENERBAHÇE

Sarı-lacivertliler, Gençlerbirliği karşılaşmasının hazırlıklarını yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

GALATASARAY

-Sarı kırmızılı takım Alanyaspor maçı hazırlıklarına başlayacak

TRABZONSPOR

-Karadeniz temsilcisi Antalyaspor maçı hazırlıklarına başlayacak

- Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) ve Tahkim Kurulu kararları açıklanacak.

BASKETBOL

FIBA Eurocup

18.00 Hatay Büyükşehir Belediye Spor Kulübü - ZHBK Enisey Krasnoyarsk

19.00 BOTAŞ Spor Kulübü - Gorzow

19.00 Beşiktaş TRC İnşaat - Mabetex

VOLEYBOL

FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası

12.00 Igor Gorgonzola - VakıfBank

CEVŞampiyonlar Ligi

18.00 Fenerbahçe HDI Sigorta - Jihostroj