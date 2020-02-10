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Son dakika: 5 askerimizin şehit düştüğü saldırıyla ilgili Türkiye'den ilk tepki: Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı

Son dakika: İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 5 askerimizin şehit düştüğü hain saldırıyla ilgili yaptığı açıklamada "Yaşanan saldırıya misliyle mukabele edilmiş; düşman hedefleri derhal ortadan kaldırılarak, şehitlerimizin kanı yerde bırakılmamıştır" ifadelerini kullandı.

10.02.2020 15:51 | Son Güncelleme: 10.02.2020 16:16

Milli Savunma Bakanlığı, 'de rejim güçlerinin topçu ateşi sonucu 5 askerin şehit düştüğünü, 5 askerin de yaralandığını açıkladı.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yapan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, saldırıya misliyle karşılık verildiğini belirterek "Yaşanan saldırıya misliyle mukabele edilmiş; düşman hedefleri derhal ortadan kaldırılarak, şehitlerimizin kanı yerde bırakılmamıştır" ifadelerini kullandı.

İşte Altun'un o açıklaması:

"Uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarımız çerçevesinde İdlib'de şiddeti ve insani krizi sonlandırmak amacıyla görev yapan kahraman askerlerimize yönelik hain saldırıda şehit olan evlatlarımıza Allah'tan rahmet; yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.

Yaşanan saldırıya misliyle mukabele edilmiş; düşman hedefleri derhal ortadan kaldırılarak, şehitlerimizin kanı yerde bırakılmamıştır. Bu hain saldırının talimatını veren savaş suçlusu, yalnızca 'yi değil, uluslararası toplumun tamamını hedef almıştır."

Saldırı bölgesinden gelen ilk fotoğraf

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Öte yandan yaralı askerlerimizin Hatay'daki hastanelere kaldırıldığı bilgisi geçildi. Şehit sayısının artmasından endişe ediliyor.

ESED 3 ŞUBAT'TA DA SALDIRMIŞTI

3 Şubat'ta Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarınca yapılan yoğun topçu atışı sonucu 7 askerimiz ile 1 sivil personel şehit olmuştu. Aynı saldırıda 13 askerimizin de yaralandığı bildirilmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan saldırı ile ilgili aynı gün, "Türkiye, bu saldırının cevabını misliyle vermiş durumda, vermeye devam ediyor. Türkiye'nin kararlılığını sınayanlar hatalarını anlayacak" ifadelerini kullanmıştı.

Son dakika: İdlibSon dakika: İdlib'de rejim güçlerinin topçu ateşi sonucu 5 askerimiz şehit oldu

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Son dakika: 5 askerimizin şehit düştüğü saldırıyla ilgili Türkiye'den ilk tepki: Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı

Fahrettin Altun, Türkiye, İdlib, Politika, Güncel


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