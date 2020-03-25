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5. Attila İlhan Edebiyat Ödülleri'ne 20 Haziran'a kadar başvurulabilecek

Attila İlhan Bilim, Sanat ve Kültür Vakfı tarafından düzenlenen "5. Attila İlhan Edebiyat Ödülleri"ne başvurular, 20 Haziran'a kadar kabul edilecek.

25.03.2020 13:50 | Son Güncelleme: 25.03.2020 13:50
5. Attila İlhan Edebiyat Ödülleri'ne 20 Haziran'a kadar başvurulabilecek
Attila İlhan Bilim, Sanat ve Kültür Vakfı tarafından düzenlenen "5. Attila İlhan Edebiyat Ödülleri"ne başvurular, 20 Haziran'a kadar kabul edilecek.
Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları'nın desteğiyle gerçekleştirilen 5. Attila İlhan Edebiyat Ödülleri'ne, 20 Haziran'a kadar başvurulabilecek.
Onursal Başkanlığını Doğan Hızlan'ın üstlendiği Attila İlhan Edebiyat Ödülleri'ne yapılan başvurular, iki ayrı jüri tarafından değerlendirilecek.
Mehmet Eroğlu, Asuman Kafaoğlu Büke, Seval Şahin ve aile adına Ali Cem İlhan'dan oluşan Roman Seçici Kurulu Selim İleri'nin başkanlığında, A. Ali Ural, Haydar Ergülen, Adnan Özer ve aile adına Kerem Alışık'tan oluşan Şiir Seçici Kurulu ise Metin Celal başkanlığında toplanacak.
Yarışma kapsamında 2019 yılında yayımlanmış bir şiir kitabı ve bir romana "Attila İlhan Edebiyat Ödülü"; ayrıca 30 yaş altı erkek ve yaş sınırlaması olmaksızın kadın yazarlara da ilk roman ve ilk şiir kitabı için "Vakıf Özel Teşvik Ödülü" verilecek.
Yarışmada, "Attila İlhan Edebiyat Ödülü"ne hak kazanan şiir kitabı ve roman sahibi 7 bin 500'er, "Vakıf Özel Teşvik Ödülü"ne hak kazanan ilk şiir kitabı ve ilk roman sahibi ise 2 bin 500'er lira para ödülünün sahibi olacak.
5. Attila İlhan Edebiyat Ödülleri'nin kazananları, kurul değerlendirmelerinin ardından kasım ayı içinde açıklanacak.
Attila İlhan Edebiyat Ödülleri yarışmasıyla Attila İlhan'ın her eserinde yansımaları bulunan "ulusal kültür bileşimini gerçekleştirme" misyonuna layık olacak eserlerin desteklenmesi hedefleniyor.

Kaynak: AA

Etiketler : Attila İlhan, Edebiyat, Güncel

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