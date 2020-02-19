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5. Avrasya Yükseköğretim Zirvesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5. Avrasya Yükseköğretim Zirvesi'ne (EURIE) mesaj gönderdi.

19.02.2020 13:08 | Son Güncelleme: 19.02.2020 13:085. Avrasya Yükseköğretim Zirvesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5. Yükseköğretim Zirvesi'ne (EURIE) mesaj gönderdi.
Avrasya Üniversiteler Birliği (EURAS) desteğiyle Lütfü Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen 5. Avrasya Yükseköğretim Zirvesi başladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yüksek öğretimde uluslararasılaşma, inovasyon, kalite güvencesi, uluslararası eğitim ve araştırma programları uzmanı tarafından ele alınacağı zirvenin verimli geçmesini diledi.
Erdoğan, şunları kaydetti:
"Ülkemiz, yeni Türkiye hedeflerine emin adımlarla ilerlemektedir. Bu yürüyüşe ivme kazandıracak en önemli aktörler iyi ve kaliteli eğitim almış gençlerimizdir. 2023'e yürüyüşümüzde üniversitelerimiz önemli rol oynamaktadır. Bölgesinde önemli bir eğitim merkezi durumuna gelen ülkemiz, dünyanın bir çok ülkesinde öğrencilere de ev sahipliği yapmaktadır."
Erdoğan, Türkiye'de ve bölgede eğitim kalitesinin artırılmasına katkı sağlayacak 5. Avrasya Yükseköğretim Zirvesi'nin düzenlenmesinde emeği geçenleri kutladı.

Avrasya, Güncel

Kaynak: AA

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