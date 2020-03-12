5 ay eğitim alıp İstiklal Marşı'nı işaret diliyle okudular
5 ay eğitim alıp İstiklal Marşı'nı işaret diliyle okudular Ankara Büyükşehir Belediyesi Osmanlı Hanımlar Lokali üyeleri, 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabul yıldönümü nedeniyle Şair Mehmet Akif Ersoy'u andı.
12.03.2020 12:53 | Son Güncelleme: 12.03.2020 12:56
5 ay eğitim alıp İstiklal Marşı'nı işaret diliyle okudular
ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediyesi Osmanlı Hanımlar Lokali üyeleri, 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabul yıldönümü nedeniyle Şair Mehmet Akif Ersoy'u andı. 5 ay boyunca eğitim alan üyeler, İstiklal Marşı'nı işaret diliyle okudu. İstiklal Marşı'nın kabulünün yıl dönümü nedeniyle Mehmet Akif Ersoy Evi'nde düzenlenen anma etkinliğinde, ünlü şair işaret diliyle anıldı. 12 Mart 1921 yılında kabul edilen İstiklal Marşı için Osmanlı Hanımlar Lokali üyesi 12 kadın, 5 ay boyunca işaret dili eğitimi aldı. Başkentli kadınlar, İstiklal Marşı'nın yazarı Mehmet Akif Ersoy'u anarak, İstiklal Marşı'nı işaret diliyle okudu.Osmanlı Hanımlar Lokali üyelerinden Hazal Öztaş, düşüncelerini, "Mehmet Akif Ersoy'u anmak amacıyla böyle bir çalışma yaptık. Yaklaşık bir aydır bu etkinlik için çalışıyoruz. İşaret dilini öğrenmek çok güzel. Bu deneyimi yaşamak isteyenleri de Hanımlar Lokaline bekliyoruz" sözleriyle paylaşırken, Mine Yazgın ise "Lokalde 5 aydır işaret dili eğitimi alıyorum. Böyle önemli günlerde de güzel etkinlikler yapmaya çalışıyoruz. Mehmet Akif Ersoy'u anmak amacıyla bu çalışmayı yaptık. Bu fırsatı bize veren Başkanımız Mansur Yavaş'a ve Osmanlı Hanımlar Lokalinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.
ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediyesi Osmanlı Hanımlar Lokali üyeleri, 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabul yıldönümü nedeniyle Şair Mehmet Akif Ersoy'u andı. 5 ay boyunca eğitim alan üyeler, İstiklal Marşı'nı işaret diliyle okudu. İstiklal Marşı'nın kabulünün yıl dönümü nedeniyle Mehmet Akif Ersoy Evi'nde düzenlenen anma etkinliğinde, ünlü şair işaret diliyle anıldı. 12 Mart 1921 yılında kabul edilen İstiklal Marşı için Osmanlı Hanımlar Lokali üyesi 12 kadın, 5 ay boyunca işaret dili eğitimi aldı. Başkentli kadınlar, İstiklal Marşı'nın yazarı Mehmet Akif Ersoy'u anarak, İstiklal Marşı'nı işaret diliyle okudu.Osmanlı Hanımlar Lokali üyelerinden Hazal Öztaş, düşüncelerini, "Mehmet Akif Ersoy'u anmak amacıyla böyle bir çalışma yaptık. Yaklaşık bir aydır bu etkinlik için çalışıyoruz. İşaret dilini öğrenmek çok güzel. Bu deneyimi yaşamak isteyenleri de Hanımlar Lokaline bekliyoruz" sözleriyle paylaşırken, Mine Yazgın ise "Lokalde 5 aydır işaret dili eğitimi alıyorum. Böyle önemli günlerde de güzel etkinlikler yapmaya çalışıyoruz. Mehmet Akif Ersoy'u anmak amacıyla bu çalışmayı yaptık. Bu fırsatı bize veren Başkanımız Mansur Yavaş'a ve Osmanlı Hanımlar Lokalinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :5 ay eğitim alıp İstiklal Marşı'nı işaret diliyle okudular
Etiketler : Mehmet Akif Ersoy, Genel
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