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5 ay önce çıplak poz vermeme yemini eden Kim Kardashian, yarı çıplak kamera karşısına geçti

Geçtiğimiz sene Kasım ayında çıplak poz vermeme kararı alan Kim Kardashian, kendi kuralını yıkarak Instagram hesabından yarı çıplak pozlarını paylaştı.

15.04.2020 16:00 | Son Güncelleme: 15.04.2020 16:18

Büyük kalçasını göstererek verdiği cüretkar pozlarla gündemden düşmeyen Kim Kardashian, 5 ay önce "İleride çocuklarımın bu pozları görmesini istemiyorum" diyerek çıplak poz vermeme kararı aldı. Ancak Kardashian kuralını yıkarak cesur pozlar verdi.

YARI ÇIPLAK POZ VERDİ

Instagram hesabından 165 milyon takipçisi bulunan ve neredeyse her anını paylaşan Kim Kardashian, bir marka için kamera karşısına geçti. Çıplak şekilde pozlar veren Kardashian, vücudunun bir kısmını elindeki maket parfüm şişesiyle kapattı.

"ÇOCUKLARIMIN BU POZLARI GÖRMESİNİ İSTEMİYORUM"

Dünyaca ünlü şov yıldızı Kim Kardashian, geçtiğimiz sene Kasım ayında "Çocuklarım yanımdayken Instagram'da ekranı kaydıramadığımı fark ettim. Çünkü neredeyse her zaman arka planda bir çıplaklık var. İleride çocuklarımın bu pozları görmesini istemiyorum" diyerek pozlarına dikkat edeceğini söylemişti.

5 ay önce çıplak poz vermeme yemini eden Kim Kardashian, yarı çıplak kamera karşısına geçti

ABLASIYLA YUMRUKLAŞA KAVGA ETTİ

Kim Kardashian ve ablası Kourtney, geçtiğimiz günlerde beraber çektikleri Keep Up With Kardashian programın çekimleri sırasında sözlü olarak tartışmıştı. Sinirlerine hakim olamayan Kim, öfkelenerek ablasının üzerine yürüyüp üst üste tokat atmış ve ikili arasında yumruk ve tokatların havada uçuştu bir kavga yaşanmıştı.

İşte Kardashian'ın cesur pozları...

5 ay önce çıplak poz vermeme yemini eden Kim Kardashian, yarı çıplak kamera karşısına geçti
5 ay önce çıplak poz vermeme yemini eden Kim Kardashian, yarı çıplak kamera karşısına geçti
5 ay önce çıplak poz vermeme yemini eden Kim Kardashian, yarı çıplak kamera karşısına geçti
Etiketler: Kim Kardashian, Instagram, kavga, Magazin

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Yorumlar (6)
NE MÜTHİŞ BİR TANRIÇA:koronafobiden beni ancak bu pozlar kurtarırdı bir anlık için teşekkürler kim
Cevap Yaz 1 0
DELİBİR50:Alışmış bikere, alışmış kudurmuş gibi olur.
Cevap Yaz 0 0
MALZEME BU:eldeki malzemesi bu gerçi o malzemede iyi değil ama işte, kadın görünümlü mahlukatın yapabileceği bu başka birşeyi yok nasıl vazgeçecek bundan
Cevap Yaz 1 3
DOĞRUSU:Cehenneme kadar cehennemede yakacak lazım
Cevap Yaz 1 3
BU AMERİGANIN OYUNU:iğrenc.
Cevap Yaz 1 4
SELİM:ARTIK İÇ ORGANLARINI GÖRSEK BİLE ŞAŞIRMAYIZ. YAV ALLAH AŞKINA BU KADINI HABER YAPIP DURMAYIN. BU MEDYA VAR YA HER GÜN ÇAMUR A DEMİR DESE EN SONUN DA İNANIRIZ.
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