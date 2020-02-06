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5 ay sonra barajda su seviyesi yükselmeye başladı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Boğazköy barajında 5 ay aradan sonra su seviyesi yeniden yükselmeye başladı.

06.02.2020 09:31 | Son Güncelleme: 06.02.2020 09:365 ay sonra barajda su seviyesi yükselmeye başladı
'nın ilçesinde barajında 5 ay aradan sonra su seviyesi yeniden yükselmeye başladı.

21 Eylül 2019 tarihinde Boğazköy barajındaki su seviyesi neredeyse yarı yarıya inmişti. Suların çekilmesiyle eski köprü yeniden gün yüzüne çıktı. Ortaya çıkan manzara ise herkesi endişelendirdi. Yenişehir ve İnegöl'de bulunan bazı tarım alanları barajdan gelen sularla sulanıyor. Suların çekilmesinin en büyük sebebi ise havaların aşırı kurak geçmesi. Bazı bölgelerde su seviyesi yok denecek kadar az. Ancak barajdaki su seviyesi yeniden yükselmeye başladı. Son zamanlarda yağan yağmurların ardından suyun tekrar yükselmesi herkesi sevindirdi. - BURSA

Boğazköy, İnegöl, Bursa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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