5 ayda kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan 194 hasta kurtarıldı

Erzurum'da, geçen ekim ayından itibaren kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan mahalle, köy ve mezralardan 194 hasta, ekiplerce kurtarıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, 112 Acil Çağrı Merkezi koordinesinde Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan mahalle, köy ve mezralardaki hastalar için kurtarma çalışmalarına devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesine ait araçlarla yol açma, belediye ve İl Sağlık Müdürlüğüne ait snowtrack ve UMKE ekipleriyle yapılan kurtarma çalışmalarının yanında, çok acil durumlarda ise askeri helikopter ya da ambulans helikopterle çalışma yürütülüyor.

Ekim ayından itibaren 40 çocuk, 23 doğum vakası, 131 düşme, kalp krizi, diyaliz, yüksek ateş, beyin kanaması, genel durum bozukluğu olmak üzere toplam 194 hasta kurtarılırken, 194 hastadan 32'si snowtrack ile, 161'i yol açılarak, 1'i de askeri helikopterle bulunduğu yerden en yakın hastaneye ulaştırıldı.

112 Acil Çağrı Merkezi koordinesinde Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Karayolları 12. Bölge Müdürlüğü ve jandarma ekiplerince kar ve tipi sebebiyle yollarda mahsur kalan 335 araç ile 1149 yolcu kurtarıldı.

Kaynak: AA