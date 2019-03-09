5 Aydır Hastanede Yatan Mehmet Ali Erbil'in Kızından Yeni Açıklama

Şovmen Mehmet Ali Erbil ve oyuncu Nergis Kumbasar'ın kızı Yasmin Erbil, önceki gün bir alışveriş merkezinde objektiflere takıldı.

23 yaşındaki güzel, yaklaşık 5 aydır hastanede tedavi gören babasının sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

"İLK DEFA TANTUNİ YEDİ"

Bir kız arkadaşı ile alışveriş merkezine gelen ve güneşli havanın tadını Markalar Sokağı'nda bulunan bir restoranda çıkaran Yasmin Erbil, daha sonra alışveriş turu attı. Kendisini görüntüleyen gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Erbil, yaklaşık 5 aydır hastanede tedavi gören babası Mehmet Ali Erbil hakkında konuştu. Babasının sağlık durumunun giderek düzeldiğini söyleyen Yasmin, "Mesela bugün ilk defa tantuni yedi" dedi.

Mehmet Ali Erbil'in Kızından Yeni Açıklama">

NE OLMUŞTU?

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, 5 ay önce evinin banyosunda düşerek kaburgalarını kırmıştı. Hastanede tedavi altına alınan Erbil, yıllardır mücadele ettiği kaçış sendromu rahatsızlığının nüksetmesiyle aylarca yoğun bakımda yattı.