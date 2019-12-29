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5 aylık bebek evde çıkan yangında öldü

Adana'da bir evde çıkan yangında 5 aylık bebek hayatını kaybetti.

29.12.2019 18:00 | Son Güncelleme: 29.12.2019 18:02
'da bir evde çıkan yangında 5 aylık bebek hayatını kaybetti.
Merkez ilçesi Gülbahçesi Mahallesi Obalar Caddesi'ndeki dört katlı binanın son katında 5 aylık Fırat Savuç'un kaldığı odada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Yapılan incelemede bebeğin yangında hayatını kaybettiği tespit edildi.
Olay sırasında baba Sinan ve anne Tuğba Savuç'un, evlerinin zemin katında yer alan, kendilerine ait dönerci dükkanında bulunduğu iddia edildi.
Yangının odada bulunan elektrikli sobadan kaynaklanmış olabileceği değerlendiriliyor.
Polis ekipleri, yangının çıktığı evde incelemede bulundu.
5 aylık bebek evde çıkan yangında öldü

Gülbahçesi Mahallesi, Seyhan, Adana, Güncel

Kaynak: AA


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