5 Aylık Hamile Fahriye ve Burak Özçivit'den Ortak "Aşk" Paylaşımı

Bebeğini kucağına almak için gün sayan Fahriye Evcen, hamilelik sürecinde hem kendisi hem bebeği için sağlıklı seçimler yapıyor. Güzel oyuncu moralini yüksek tutmak için ailesiyle vakit geçiriyor.

"AŞK" NOTUYLA PAYLAŞTI

Paylaşımlarına beğeni ve yorum yağan güzel oyuncudan "Aşk" notuyla Burak Özçivit'le olan fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu.

ORTAK PAYLAŞIM YAPMIYORLARDI

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit sosyal medya hesaplarından yaptıkları ortak paylaşımla büyük beğeni kazandı. 2017 yılının temmuz ayında 3,5 yıldır süren birlikteliklerin resmiyete döken çift o zamandan bu yana sosyal medya hesaplarında ortak paylaşımlara bir hayli az yer vermeleriyle dikkat çekmişti.

Ünlü çift bu kez kural bozarak aynı kareyi sosyal medya hesaplarından ortak paylaşım yaptı.