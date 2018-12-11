11 Aralık 2018, 14:50
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5 Aylık Hamile Fahriye ve Burak Özçivit'den Ortak "Aşk" Paylaşımı

Oğluna 5 aylık hamile olan Fahriye Evcen, eşi Burak Özçivit'le olan fotoğrafını "Aşk" notuyla paylaştı. Önceki gün de makyajsız halini paylaşan güzel oyuncu büyük beğeni aldı.

Bebeğini kucağına almak için gün sayan Fahriye Evcen, hamilelik sürecinde hem kendisi hem bebeği için sağlıklı seçimler yapıyor. Güzel oyuncu moralini yüksek tutmak için ailesiyle vakit geçiriyor.

"AŞK" NOTUYLA PAYLAŞTI

Paylaşımlarına beğeni ve yorum yağan güzel oyuncudan "Aşk" notuyla Burak Özçivit'le olan fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu.

ORTAK PAYLAŞIM YAPMIYORLARDI

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit sosyal medya hesaplarından yaptıkları ortak paylaşımla büyük beğeni kazandı. 2017 yılının temmuz ayında 3,5 yıldır süren birlikteliklerin resmiyete döken çift o zamandan bu yana sosyal medya hesaplarında ortak paylaşımlara bir hayli az yer vermeleriyle dikkat çekmişti.

Ünlü çift bu kez kural bozarak aynı kareyi sosyal medya hesaplarından ortak paylaşım yaptı.

Burak Özçivit,Fahriye Evcen
11 Aralık 2018 Salı 14:50



YORUMLAR (5)
DİLENCİ ABİDİN®: Allahım, biran önce ağzımı çarpıt ki, bu ikisinin yollarının 1, 5 yıla kadar ayrılacağını bana söyletme, ya Rabbim, amin. . .
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BAYBURTLU: vola avu uşagun saçlarına hesteyem maşşallahhh
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OBJEKTİF: antipatik olmayan tek çift bunlardır bence ..evliliklerini reklam yapıp pazarlamıyorlar..
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BAŞKANNNN76: burağın saçı aslan kaç para para puu :D
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