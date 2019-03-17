5 Aylık Hamile Olan Bengü'den Dikkat Çeken Baby Shower Açıklaması: Bizim Öyle Bir Adetimiz Yok

Anne olmak için gün sayan şarkıcı Bengü, yalnız başına geldiği AVM'de kısa bir alışveriş turuna çıktı. Muhabirlerin sorularını cevaplayan güzel şarkıcı, Baby shower yapmayacağını belirten açıklamasıyla dikkat çekti.

"BİZİM ÖYLE BİR ADETİMİZ YOK"

Alışverişini noktaladıktan sonra kendine yöneltilen sorulara cevap veren şarkıcı, "Arkadaşlar çok heyecanlıyım tarifsiz bir duygu bu. Allah sağlıklı bir şekilde kucağıma almayı nasip etsin. Haziran ayına kadar konserlerimi tamamlayacağım sonra da doğum için bekleyeceğim. Baby shower yapmayı düşünmüyorum. Bizim öyle bir adetimiz yok ama yapanları da kınamıyorum tabii ki, herkesin düşüncesi farklı sonuçta" dedi.

GELENEKLERİNDEN VAZGEÇMİYOR

Ağustos ayında dünyaevine giren Bengü, kına gecesini örf ve adetlere göre yapmıştı.