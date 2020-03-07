5 aylık hamile olan Katy Perry, yaz başında olacak düğününü koronavirüs nedeniyle erteledi

2016 yılında Altın Küre Ödülleri'nde tanışan Katy Perry ve Orlando Bloom, geçtiğimiz sene nişanlandı. Dünyaca ünlü şarkıcı Katy Perry, son klibinde hamile olduğunu açıkladı. Yaz başında düğün yapmayı planlayan çift koronavirüs engeline takıldı.

DÜĞÜN PLANLARINI ERTELEDİLER

People'ın haberine göre, çifte yakın bir kaynağın belirttiği üzere yaz başlarında yapmayı düşündükleri düğünü koronavirüsün hızla yayılması nedeniyle ertelemeye karar verdi. 150 davetlinin katılacağı düğün için her bir detayı düşünen çift, koronavirüs nedeniyle tüm planlamaları durdurdu. Çift Japonya 'da olmasını istediklerini düğününü ABD'ye taşımayı düşünüyor.

5 AYLIK HAMİLE

Geçtiğimiz sene çıkardığı Never Worn White şarkısına bu sene klip çeken Katy Perry, klibin son sahnesinde büyüyen karnını göstererek hamile olduğunu açıkladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Perry, beş aylık hamile olduğunu söyleyerek, şimdiye kadar tuttuğu en uzun sırrın bu olduğunu söyledi.