5 aylık hamileye kapalı kalp ameliyatı

Kalp damarı doğuştan dar olan anne adayı kadın, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesinde yapılan kapalı kalp ameliyatıyla sağlığına kavuştu.ERÜ'den yapılan yazılı açıklamada, kalpten çıkan ana damarında (aort) doğuştan darlık olan ve hamileliği nedeniyle açık kalp ameliyatı risk taşıyan 20 haftalık gebe Döndü Kayısı'ya (24), kapalı kalp ameliyatı yapıldığı bildirildi.ERÜ Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Kayseri Kardiyoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Ramazan Topsakal, ERÜ Tıp Fakültesi Yılmaz- Mehmet Öztaşkın Kalp Hastanesi'nde gerçekleştirilen operasyonla hastanın sağlığına kavuşturulduğunu belirtti.Döndü Kayısı'nın 13 yaşlarında rahatsızlandığını ve doğuştan aort damarında darlık teşhisi konulduğunu aktaran Topsakal, hastanın evlendikten sonra hamile kaldığını ve hastalığını takip ettirmediğini ifade etti.Topsakal, aort damar darlığı olan hastalarda en büyük tehlikenin tansiyonun kontrol edilememesi olduğunu vurgulayarak, "Özellikle gebeliğin sonlarına doğru çok ciddi bir tehlike oluşturuyor. Bu hem anne hem de bebek için çok tehlikeli bir durum. Anne karnındaki bebeğin beslenmesi bozularak gelişme geriliğine yol açabiliyor." ifadelerini kullandı.Bütün riskleri hastaya ve yakınlarına anlattıklarını aktaran Topsakal, şunları kaydetti:"Onlar da tedaviyi kabul etti. Anesteziyoloji, kadın doğum, erişkin kardiyoloji ve çocuk kardiyolojinin oluşturduğu bir ekip tarafından yaklaşık 2 saat süren operasyonla kalpten çıkan ana damardaki darlığa kapalı yöntemle tüp şeklinde özel bir stent yerleştirdik. Stent yerleştirdikten sonra hastanın kolundaki kan basıncıyla bacaklarındaki kan basıncı tamamen eşitlendi. Kan basıncı ilaçla kontrol edilemiyorken, şu an ilaçsız kontrol altında. 20 haftalık gebelik sırasında ilk kapalı yöntemle aort damarındaki darlığa müdahale operasyonu. Bu operasyon sırasında bebeğin riske girmemesi ve radyasyon almaması için karnını kurşun önlüklerle kapattık. Çok şükür sorun yaşamadık. Her şey yolunda gitti. Şu an hem anne hem de bebek sağlıklı bir durumda."Sağlığına kavuşan Kayısı ise doktorlara teşekkür etti.