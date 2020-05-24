5 ayrı evden hırsızlık yapan şahıs tutuklandı

5 ayrı evden hırsızlık yapan şahıs tutuklandı Levyeli hırsız güvenlik kamerasına takıldı İzmir'in Bornova ilçesinde, 5 ayrı evin kapısını levye yardımı ile açarak hırsızlık yapan şahıs polis ekiplerince yakalandı.

24.05.2020 22:23 | Son Güncelleme: 24.05.2020 22:29
5 ayrı evden hırsızlık yapan şahıs tutuklandı
Levyeli hırsız güvenlik kamerasına takıldı
İZMİR - İzmir'in Bornova ilçesinde, 5 ayrı evin kapısını levye yardımı ile açarak hırsızlık yapan şahıs polis ekiplerince yakalandı. Hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansırken, suçunu itiraf eden şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 8-13-14 ve 21 Mayıs tarihlerinde 3 ayrı ev ile 2'si aynı evden olmak üzere 5 adresten gerçekleştirilen hırsızlık olayının ardından alarma geçti. Levye yardımı ile evlerin kapısını açarak girdiği evlerden televizyon, el çantası, laptop çantası ve 4 dizüstü bilgisayar çalan şüphelinin tespiti için Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan araştırmalar neticesinde şüphelinin aynı suçtan sabıkalı G.Ö. olduğu belirlendi.
Suçunu itiraf etti, tutuklandı
Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları neticesinde şüpheli G.Ö., kısa süre içerisinde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinde hırsızlık olayını gerçekleştirdiğini itiraf eden G.Ö., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.
Hırsızlık olayları güvenlik kamerasına yansıdı
Öte yandan, yaşanılan hırsızlık olayları güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kayda alındı. Görüntülerde, levye yardımıyla çelik kapının kilidini açarak eve giren G.Ö., güvenlik kamerasına yansırken, bir diğer görüntüde ise hırsızlık öncesi evin önünde keşif yaptığı ve daha sonra girdiği evden eşyaları alarak çıktığı görünüyor. 5 ayrı evden hırsızlık yapan şahıs tutuklandı

Kaynak: İHA

Etiketler: Bornova, Polis, 3. Sayfa, Haber

Manşet

Haberler

Son Dakika: Ankara’da bir araç polis noktasına daldı: 6 polis yaralı Haber
Son Dakika: Ankara'da bir araç polis noktasına daldı: 6 polis yaralı
Bilim Kurulu Üyesi açıkladı! 3 şehrimizde yasaklar daha geç kalkacak Haber
Bilim Kurulu Üyesi açıkladı! 3 şehrimizde yasaklar daha geç kalkacak
Kızı, sokağa çıkma izninde hayatını kaybeden babasının başında feryat etti Haber
Kızı, sokağa çıkma izninde hayatını kaybeden babasının başında feryat etti
Afyonkarahisar’da skandal görüntü! Ambulansa taş atıp polisin başına kürekle vurdu Haber
Afyonkarahisar'da skandal görüntü! Ambulansa taş atıp polisin başına kürekle vurdu
Türkiye’nin ilk taarruzi insansız hava aracı Akıncı’nın yapım aşaması yayınlanan belgeselle anlatıldı Haber
Türkiye'nin ilk taarruzi insansız hava aracı Akıncı'nın yapım aşaması yayınlanan belgeselle anlatıldı
Siyasi parti liderlerine bayram mesajı gönderen Kılıçdaroğlu, iki lideri es geçti Haber
Siyasi parti liderlerine bayram mesajı gönderen Kılıçdaroğlu, iki lideri es geçti
Sokağa çıkma izninde yavru kargayı kurtaran vatandaş, anne karganın saldırısına uğradı Haber
Sokağa çıkma izninde yavru kargayı kurtaran vatandaş, anne karganın saldırısına uğradı
Acun Ilıcalı’nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya’dan dans şov Haber
Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'dan dans şov
Haberler››3. Sayfa››5 ayrı evden hırsızlık yapan şahıs tutuklandı - Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

22:10: Erzurum'da kaçak göçmen operasyonu - Haberler 22:06: Kısıtlamaya hiçe sayarak trafiğe çıkan alkollü sürücüye ceza yağdı - Haberler 22:05: 2 gündür mağazada mahsur kalan kedi kurtarıldı - Haberler 21:59: Erzurum'da denetimler havadan görüntülendi - Haberler 21:57: Son Dakika: Ankara'da bir araç polis noktasına daldı: 6 polis yaralı 21:57: Son Dakika: Ankara'da bir araç polis noktasına daldı: 6 polis yaralı - Haberler 21:41: Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'dan dans şov 19:37: Kullandığı iş makinesiyle Alparslan-2 Barajı göletine düşen operatör kayboldu - Haberler 17:18: Sokağa çıkma izninde yavru kargayı kurtaran vatandaş, anne karganın saldırısına uğradı