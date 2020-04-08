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5 Balkan ülkesine gönderilen sağlık malzemelerinin teslimi başarıyla tamamlandı

ANKARA (İHA) – Milli Savunma Bakanlığı, korona virüsle mücadele kapsamında hazırlanan maske, tulum ve tanı kitlerinin, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait uçakla 5 ayrı Balkan ülkesine ulaştırıldığını bildirdi.

08.04.2020 23:27 | Son Güncelleme: 08.04.2020 23:28
5 Balkan ülkesine gönderilen sağlık malzemelerinin teslimi başarıyla tamamlandı
ANKARA (İHA) – Milli Savunma Bakanlığı, korona virüsle mücadele kapsamında hazırlanan maske, tulum ve tanı kitlerinin, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait uçakla 5 ayrı Balkan ülkesine ulaştırıldığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Covid-19 virüsüyle mücadele kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan maske, tulum ve tanı kitlerinin, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait A400M tipi uçakla 5 ayrı Balkan ülkesine ulaştırılarak yetkililere teslim edildiğini bildirildi. Ankara Etimesgut Havaalanı'ndan saat 09.50'de havalanan uçağın sırasıyla Sırbistan, Bosna Hersek, Karadağ, Kuzey Makedonya ve Kosova'ya sağlık malzemelerinin tesliminin tamamladığı açıklandı. Covid-19 virüsüne karşı kullanılacak sağlık malzemeleri ile birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın beş ülke cumhurbaşkanlarına ayrı ayrı yazdığı mektuplar da uçağı karşılayan yetkililere teslim edildi.

Akşam saatlerinde sağlık malzemelerinin dağıtımını tamamlayan uçak, Türkiye'ye geri dönüş için yeniden havalandı. Uçak ve personel yaklaşık 12 saat süren görev sonrası Ankara Etimesgut Havaalanı'na iniş yaptı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler: Ankara, Güncel
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