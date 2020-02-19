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5 belediye başkanı AK Parti'ye geçti

Parti grubunun sonunda 5 belediye başkanının AK Parti'ye geçtiğini duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu isimleri tek tek kürsüye çağırarak rozetlerini taktı.

19.02.2020 12:31 | Son Güncelleme: 19.02.2020 13:16

Parti grubunda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının sonunda 5 belediye başkanının partilerine geçtiğini duyurdu. Bu isimleri tek tek kürsüye çağıran Erdoğan, rozetlerini bizzat kendisi takarak "Hayırlı olsun" temennisinde bulundu.

İşte AK Parti'ye geçen belediye başkanları;

- Afyon Bolvadin Belediye Başkanı Fatih Kayacan

- Bilecik Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin

- Bilecik Osmaneli Belediye Başkanı Osman Şahin

- Sakarya Pamukova Belediye Başkanı Güven Övün

- Siirt Veyselkarani Beldesi Belediye Başkanı Murat Akgün

AK PARTİ'Yİ DİZE GETİRMİŞTİ

AK Parti'ye geçen isimler arasında en dikkat çekeni Bilecik Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin oldu. Tekin, seçim döneminde AK Parti'den belediye başkan adayı olmuş, ancak başka bir ismin aday gösterilmesi ile büyük hayal kırıklığı yaşamıştı. Etrafındakilerin de desteğiyle bağımsız aday olan Tekin, AK Parti adayını dize getirerek seçimi kazanmıştı.

5 belediye başkanı AK Parti'ye geçti

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